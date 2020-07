Vicente Fernández Jr. da positivo a covid; su familia se hace prueba

Estaba con Mariana y más personas en una mesa de seis personas con su sana distancia, todos los requerimientos, los meseros con sus cubrebocas, la aplicación de gel. Disfrutaba de una buen corte de carne, y platicando con el novio de mi cuñada Angélica, de repente se me atoró un pedazo de carne y me estaba ahogando, pues fue un sustazo. Me puse color morado, fue cuando Mariana no se asustó, lo que permitió que me sacarán rápido del lugar; los guardias me cargaron y me ayudaron a ir al hospital, compartió Vicente Jr.