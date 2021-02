Vicente Fernández Jr. habla de la acusación contra su padre por abuso

Me invitó a cenar. Me dijo: ´¿Queres una bebida?´, y yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo ´vamos al sillón´ y ahí empezó... Yo no quería, yo no estaba en condiciones. Ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor. Yo dije ´no, no, no´, recordó la cantante que destapó uno de los episodios más dolorosos de su vida.