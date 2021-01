Vicente Fernández Jr. responde a acusaciones de acoso contra su padre

Así respondió Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de Vicente Fernández, a las acusaciones de acoso contra su padre, tras el escándalo que se desató por la difusión de un video que se volvió viral en redes sociales, donde se ve al "Charro de Huentitán" tocando el pecho de una joven fan sin su consentimiento.

La propia joven que aparece en el video junto al cantante, reveló que la grabación es de 2017, la polémica se desató esta semana después de que la fanática compartiera el video en su cuenta de TikTok; por tal motivo, el mayor de los "Potrillos", salió a enfrentar los señalamientos en contra de su padre.

En el programa "Un Nuevo Día", Fernández Jr. fue cuestionado sobre la postura que ha tomado su familia ante esta polémica, a lo que el cantante respondió:

No tengo nada qué decir, es mi padre. A mí los medios y las redes sociales... este, nunca me pongo a revisar comentarios, porque no me interesa.

Tras la pregunta sobre si cree que su papá sería incapaz de hacerle tocamientos a una fan, el hermano de Alejandro Fernández dijo: "no soy vocero de la familia, pregúntenle a él. No puedo hablar de lo que no vi".

Al mencionarle que el material difundido podría haberse malinterpretado, el hijo de Don Vicente Fernández señaló: "ella puede hacer miles de cosas, pero no puedo hablar de lo que no vi. Yo no soy el cuerpo del delito ni vocero de la familia".

Finalmente, Vicente Fernández Jr. destacó que a él no le molesta lo que digan en redes sociales de su papá, además de afirmar que no ha podido hablar de esta situación con Don Vicente Fernández.

(Imelda Téllez)