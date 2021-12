Vicente Fernández Jr. rompe el silencio y habla de supuesto vínculo con el narco

Después de que Olga Wornat sacara una biografía no autorizada de Vicente Fernández y lo relacionara con el narco, Vicente Fernández Jr salió en defensa de su familia (FOTO TOMADA DE DIARIO PRONTO)

Tras el lanzamiento del libro de Anabel Hernández, "Emma y las otras señoras el barco" la esfera del espectáculo se ha puesto a temblar esto porque la célebre periodista de investigación menciona a algunas de las celebridades más famosas y queridas de México, entre ellas Ninel Conde o Galilea Montijo, entre otros.

ESTOS SON LOS 5 COMPOSITORES FAVORITOS DE PAUL MCCARTNEY

Sin embargo, la familia de Vicente Fernández también fue vinculado con el narcotráfico en su biografía no autorizada escrita por Olga Wornat, "El último rey" donde aparentemente Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, estuvo involucrado en el secuestro que vivió hace unos años Vicente Fernández Jr y que era amigo de un narcotraficante.

"Descubro a uno de los hijo de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho. Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández". describe Olga Wornat.

FOTO TOMADA DE GLUC

La escritora también señaló que Gerardo tenía vínculos con Ignacio Nacho Coronel, un narcotraficante que fue líder del Cártel de Sinaloa, sin embargo, Wornat dijo que no logró obtener testigos de ninguna de las partes, los Fernández y el narcotraficante.

Tras la polémica, Vicente Fernández Jr ofreció una entrevista con la revista TVyNovelas, en la que aclaró que la escritora intentó contactarlo, pero él no accedió.

"Yo nunca hablé con esta periodista. Sí me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar. No tengo más comentarios", aseguró.

Hasta el momento ningún otro miembro de la familia de Vicente Fernández ha hablado al respecto, ya que están pendientes de la salud del cantante, quien desde hace varios meses se encuentra hospitalizado.

PATI CHAPOY REVELA CUÁNTO QUERÍA COBRARLE "YOSSTOP" POR UNA ENTREVISTA

De acuerdo con la periodista, el narcotraficante visitaba el restaurante que se encuentra en el rancho de la familia Fernández. "(Nacho Coronel) iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos (...), y todavía continúa en esa línea de relaciones de hermanos".

(Azucena Uribe)