Vicente Fernández Jr. sería acusado por supuesto "tocamiento a menor"

Recientemente el periodista Gil Barrera reveló que el hijo del charro, Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. fue señalado ante las autoridades por presunto "tocamiento a una menor".

De acuerdo a Grupo Fórmula, Gil Barrera detalló que Vicente Fernández Jr., será notificado por las autoridades correspondientes en las próximas horas "en su casa y en el Rancho Los Tres Potrillos".

Esta información fue revelada por medio de un tuit en su cuenta oficial de Gil Barrera.

Hace poco el hijo de Vicente Fernández fue detectado con covid-19

Vicente Fernández Jr., tuvo covid-19 en julio y cree que lo contrajo en un restaurante cuando comía con su prometida.

Pese a cumplir con las recomendaciones sanitarias, en algún momento de la comida, el hijo de Vicente Fernández por poco se ahogó con un pedazo de carne, por lo que su prometida lo llevó a un hospital, en Guadalajara.

Afortunadamente, en el nosocomio pudo expulsar lo que le obstruía la respiración, pero pronto se dio cuenta que tenía covid-19, y es que por protocolo, le hicieron una prueba para detectar el virus y salió positivo.

Vicente Fernández Jr., aseguró, sin embargo, que aunque tiene el virus resultó ser asintomático.

Ninguno, resulté asintomático; no tengo temperatura, tos, gripa, dolor, ni ninguna molestia. Esto es gracias a que mi sistema inmunológico está en buen estado y no me pegó tan fuerte como a otras personas".

Estoy en condiciones de informar que #VicenteFernandezJr. es señalado ante las autoridades por presunto "tocamiento a una menor".La supuesta víctima es la hija de Kary Ortegón su ex,. La acusación surge luego de que ella y sus abogados no lograron acreditar contra él. 1/2 — Gil BArrera (@GILBArrera) September 4, 2020

(Azucena Uribe)