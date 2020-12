Víctimas de covid, accidentes, suicidios; famosos que murieron el 2020

Estamos llegando a la recta final del 2020, un año particularmente difícil por la pandemia en el que hubo muchas pérdidas, pero también aprendizajes. En el mundo del espectáculo, la música, el cine, el arte y la cultura; nos tocó despedir a importantes o polémicos personajes que, a través de su talento, carisma y perspectiva única de vivir la vida, nos dejaron un buen sabor de boca y hasta llegaron a formar parte de nuestros recuerdos.

Algunos de estos famosos murieron después de haber vivido una vida plena y larga, mientras que otros se fueron demasiado pronto, como suele pasar cada año, pero en este más. El virus de la covid-19 nos arrebató a muchos, otros tantos tuvieron muertes naturales, algunos otros sufrieron inesperados accidentes y unos pocos decidieron arrebatarse la vida.

ESTOS SON LOS FAMOSOS QUE MURIERON EN EL 2020:

SEAN CONNERY

El 30 de octubre de 2020 nos dejó el actor y productor de cine irlandés, Sean Connery a los 90 años de edad. Fallecía de un infarto de miocardio mientras dormía en su casa de Nasáu, en las Bahamas, rodeado de toda su familia. El actor comenzó como repartido de leche y posteriormente se alistó en la Marina Real Británica, empezó entre bastidores en la década de 1950. Su dilatada carrera como actor le llevó a ganar un premio Oscar, por Los Intocables en 1987, dos premios BAFTA (uno de ellos un BAFTA Academy Fellowship Award) y tres premios Globo de Oro.

HÉCTOR SUÁREZ

Héctor Suárez Gomís confirmó la muerte de su padre el actor y comediante Héctor Suárez Hernández a los 81 años a través de un mensaje en sus redes. En el 2015 el actor mexicano había sido diagnosticado con cáncer en la vejiga y durante cuatro años se sometió a varias cirugías para tratar su enfermedad.

MAGDA RODRÍGUEZ

La productora Magda Rodríguez falleció el pasado 1 de noviembre, producto de shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. La repentina partida de la madre de la conductora Andrea Escalona conmocionó al mundo del espectáculo, que recordó a la talentosa productora.

RAYMUNDO CAPETILLO

El actor mexicano Raymundo Capetillo murió a los 76 años tras haber sido diagnosticado y hospitalizado por coronavirus.

KIRK DOUGLAS

A la edad de 103 años, el 5 de febrero, el actor y productor de cine, Kirk Douglas, falleció en su domicilio de Beverly Hills, de causas naturales. La noticia fue confirmada por su hijo, el también actor Michael Douglas, a través de Instagram.

XAVIER ORTIZ

Xavier Ortiz, quien fuera integrante del Grupo Garibaldi y que gozó de gran popularidad en los años 90, se quitó la vida, según confirmó su hermana Olga Ortiz Ramírez, en su cuenta de Twitter.

FLOR SILVESTRE

A los 90 años, la voz de Flor Silvestre se apagó el 25 de noviembre. La viuda del cantante Antonio Aguilar tuvo la llamada "muerte de los justos", según señalaron las hijas de la intérprete que puso su sello característico a canciones como "Cielo Rojo".

KELLY PRESTON

La actriz Kelly Preston, de 57 años, falleció a causa del cáncer de seno que se le detectó en 2018. La noticia fue revelada por su esposo, el actor John Travolta en Instagram.

MANUEL, EL "LOCO", VALDÉS

Manuel, el "loco", Valdés, perteneciente a una legendaria dinastía, murió a los 89 años de edad, el pasado 28 de agosto. Luego de una merma en su salud, el padre del cantante Cristian Castro, falleció a las 3:40 de la madrugada, según confirmaron los otros hijos de comediante.

NAYA RIVERA

Naya Rivera, de 33 años, fue econtrada el 13 de julio sin vida en el lago Piru, en California. Fue el 8 de julio cuando la actriz desapareció mientras daba un paseo en bote con su hijo de cuatro años, Josey Dorsey. Tras una intensa búsqueda, la policía del condado de Ventura encontró el cuerpo en la superficie al noreste del lago.

PAU DONÉS

El cantante del grupo español Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció a los 53 años el 9 de junio de 2020 a causa de un cáncer de colon contra el que llevaba luchando varios años, desde 2015. Donés, cuyo grupo saltó a la fama con canciones tan conocidas como "La Flaca" o "Depende", quiso abrazar la música hasta su último aliento, grabando un álbum, "Tragas o escupes", como su legado de despedida. Quería dejarlo todo listo antes de marcharse. Y así fue.

CECILIA ROMO

La actriz Cecilia Romo falleció a los 74 años a causa del coronavirus la noche de 30 de agosto, informó la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI).

DANIEL URQUIZA

Daniel Urquiza, conocido en el mundo del espectáculo como "El rey de las extensiones" fue hallado sin vida el 19 de octubre en su departamento ubicado en las calles de Hegel y 3 Picos de la Ciudad de México.

KENNY ROGERS

El cantautor y actor estadounidense Kenny Rogers falleció en Houston a los 81 años de edad. Considerada una "leyenda de la música country", Rogers murió por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de familiares. Fue seis veces ganador de los Country Music Awards y tres veces ganador de los Premios Grammy.

ANDRÉS TERRONES

Otra de las grandes partidas de este 2020 es la de Andrés Terrones, el último fundador de la exitosa Sonora Santantera de Carlos Colorado, que quedaba con vida. La agrupación lamentó la muerte del músico de 86 años.

YOSHIO

El cantante mexicano Yoshio murió el pasado 13 de mayo luego de luchar contra el coronavirus. Estuvo internado diez días en el Hospital Xoco, pero su cuerpo no resistió la enfermedad y murió a los 70 años.

MAX VON SYDOW

El actor de origen sueco y posteriormente nacionalizado francés, Max von Sydow, falleció el 8 de marzo de 2020 en Provenza (Francia) a los 90 años de edad. Sydow protagonizó, entre otras cintas, las películas más famosas de Ingmar Bergman, El Exorcista de William Friedkin, "Los tres días del cóndor", de Sydney Pllack o más recientemente, en los últimos años, apareció en dos exitosas sagas: Star Wars y Juego de Tronos.

PILAR PELLICER

El pasado 16 de mayo, la actriz y cantante Daniela Romo, informó que la actriz Pilar Pellicer, de 82 años, había fallecido.

CHADWICK AARON BOSEMAN

El actor, guionista y dramaturgo estadunidense, Chadwick Boseman, falleció el 28 de agosto de 2020 con tan solo 43 años de edad en Los Ángeles a causa de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado años atrás y que no se hizo público hasta el momento de su muerte. Una serie de complicaciones de este cáncer de colon (la tercera forma más común de cáncer), se llevó al actor protagonista de "Black Panther", entre otras películas, demasiado pronto.

ÓSCAR CHÁVEZ

Óscar Chávez falleció a causa del coronavirus en un hospital de la Ciudad de México el pasado 30 de abril a los 85 años.

IRRFAN KHAN

El 29 de abril de 2020 fallecía el actor de cine y televisión indio Irrfan Khan a los 53 años de edad a causa de un cáncer. Khan sufría un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer poco común. Nos dejaría interpretaciones conocidas en todo el mundo gracias a sus papeles en "La vida de Pi" o "Slumdog Millionaire".

MARK BLUM

El actor estadounidense Mark Blum falleció el 25 de marzo de 2020 a causa de complicaciones derivadas de la covid-19. Tenía 69 años y era conocido por sus papeles en la película de "Cocodrilo Dundee" o, más recientemente, en la serie de Netflix "You".

RICHARD HERD

Conocido por sus papeles en Star Trek (como el Almirante Owen Paris), V (en la que encarnó el papel de John, el líder de los visitantes alienígenas) y Seinfeld (en el que dio vida a Mr. Wilhelm), el actor estadounidense Richard Herd, fallecía el 26 de mayo de 2020 a los 87 años de edad en Los Ángeles, California, EU, a causa de un cáncer.

LUCÍA BOSÉ

La actriz y modelo italiana y española, Lucía Bosé, madre el cantante Miguel Bosé, falleció el 23 de marzo a los 89 años de edad a causa de complicaciones con la enfermedad covid-19. La actriz fallecía sola en un hospital de Segovia.

STUART GORDON

El director de cine, guionista y productor de películas estadounidense Stuart Gordon, murió el 24 de marzo de 2020 en Los Ángeles, California, a los 72 años de edad. La causa de la muerte fue un síndrome de disfunción multiorgánica. El director del clásico del gore 'Re-Animator', también nos dejaría cintas como "Castle Frak", "El pozo y el péndulo" o "From Beyond", un año después de la película de culto Re-Animator.

QUINO

El 30 de septiembre de 2020 nos dejaba Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. El humorista gráfico, guionista de historieta e historietista de nacionalidad argentina, fue el creador de la emblemática e inmortal Mafalda. Quino falleció a los 88 años en Mendoza, Argentina, tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular.

LITTLE RICHARD

El pianista y cantante estadounidense, pionero del rock and roll, Little Richard, murió el 9 de mayo de 2020 a los 87 años a causa de un cáncer óseo. Richard Wayne Penninman, su verdadero nombre, fue uno de los artistas más influyentes de este género. Algunas de sus canciones más conocidas fueron: Long Tall Sally y Tutti Frutti. Little Richard llevaba retirado del mundo musical desde 2013.

BETTY WRIGHT

El 10 de mayo de 2020, la cantante estadounidense de soul y quiet storm, Betty Wright, falleció a los 66 años de edad a causa de un cáncer. Wright es aclamada como una de las mayores influencias del panorama musical del soul en Miami durante la década de los años 1970 y principio de los años 1980.

ANDREW JACK

El 31 de marzo de 2020 falleció el actor estadounidense Andrew Jack, que apareció en la famosa saga de Star Wars en el papel de Caluan Ematt, líder de la Resistencia. Jack, que trabajó en más de 80 películas, era además uno de los entrenadores vocales más destacados de la industria cinematográfica. Murió a los 76 años a causa de complicaciones derivadas del coronavirus.

LUIS EDUARDO AUTE

El 4 de abril de 2020 fallecía el cantautor español Luis Eduardo Aute tras sufrir un derrame cerebral. El músico, que ya había sufrido previamente un grave infarto en el año 2016, falleció a los 76 años de edad.

BRIAN DENNEHY

El actor estadounidense, Brian Dennehy, falleció el 15 de abril de 2020 a los 81 años de edad a causa de una sepsis. Dennehy, era muy conocido por sus papeles secundarios de villano en películas de acción y también en thrillers. La saga de comedias de ciencia ficción Cocoon o Rambo serían solo algunos de los ejemplos de su gran talento.

JOEL SCHUMACHER

El 22 de junio de 2020 fallecía el director, productor y guionista de cine estadounidense Joel Schuchacher a los 80 años de edad, también a causa de un cáncer. Entre sus películas más destacadas se encuentran "The lost boys", "Batman forever", "8 mm", "El fantasma de la ópera" o "Un día de furia".

OLIVIA DE HAVILLAND

Era el último icono del cine clásico de Hollywood que seguía con vida. La gran actriz, Olivia de Havilland, murió el 26 de julio de 2020 en París, Francia, a los 104 años. Havilland recibió dos premios Oscar a la mejor actriz protagonista por "La vida íntima de Julia Norris" y "La heredera". También fue nominada al Oscar por su papel más recordado, como Melanie Hamilton en "Lo que el viento se llevó".

EDDIE VAN HALEN

El músico neerlandés-estadunidense Eddie Van Halen murió el 6 de octubre de 2020 con tan solo 65 años. El conocido guitarrista y fundador de la banda de hard rock Van Halen, acababa sus días en Santa Mónica, California, a causa de un cáncer de garganta, enfermedad con la que llevaba lidiando desde 2015. Previamente había padecido cáncer de lengua en 2000.

MARIO MOLINA

El ingeniero químico mexicano Mario Molina falleció el 7 de octubre de 2020 a los 77 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio. Molina fue uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico y recibió, por ello, el Premio Nobel de Química en 1995 junto a Paul J. Crutzen y Frank Sherwood Rowland por los hallazgos respecto a la amenaza que representan los gases de cloro, bromo, dióxido de carbono y otros a la capa de ozono de la Tierra. Era miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la Asociación Estadunidense para el Avance de la Ciencia, entre otros órganos.

(Imelda Téllez)