Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez: "Ya que me supere"

La actriz además señala si estaría dispuesta a perdonarlo o no (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El programa "Ventaneando" hace unos días entrevistó al actor mexicano, Eugenio Derbez donde confesó que estaba dispuesto a ofrecer disculpas a su expareja, Victoria Ruffo y así reaccionó ella ante estas declaraciones.

De acuerdo a El Imparcial, durante un reciente encuentro con la prensa, Victoria Ruffo le envió un contundente mensaje a Eugenio y a su hijo, José Eduardo Derbez, luego de que ambos señalaran que contarían la verdad detrás de la historia de amor entre la pareja de artistas.

¿Por qué se quieren meter en camisa de once varas? de verdad eso ya es historia... ya que me supere por favor", dijo.

Asimismo, Victoria dijo que comprende que Derbez le quiera ofrecer disculpas, sin embargo, dijo que no las aceptaría.

"Bueno entonces ya no entendí cómo está el asunto, ¿sí me va a pedir perdón o no? Pues que pida perdón", comentó.

(Azucena Uribe)