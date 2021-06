Victoria Ruffo reveló que odia a Leticia Calderón, le ganó un papel de villana

La actriz Victoria Ruffo generó polémica luego de revelara porque su relación con Leticia Calderón no es tan buena, pues aseguró que le quitó la oportunidad de interpretar a la villana en una telenovela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN RIVERA ASEGURA QUE EN CULIACÁN HAY MUJERES 100 VECES MEJORES QUE BELINDA

Durante una entrevista en el programa "Faisy Nights", Victoria Ruffo confesó que, en una ocasión, Lety Calderón le ganó un papel que "ella deseaba obtener", pues ella quería interpretar a la malvada de la historia, en específico, la telenovela "En nombre del amor".

"En ´En nombre del amor´ yo quería ser la villana y terminó haciéndolo Leticia Calderón. Ay sí, la odio, la odio porque me lo quitó", confesó Victoria Ruffo causando la risa de los conductores.

Cabe señalar que la mamá de José Eduardo Derbez no consiguió el papel de "la villana", pero sí participó en la telenovela como la hermana ficticia de Calderón, dónde interpretó a Macarena.

La telenovela "En nombre del amor" fue protagonizada por Alisson Lozz y Sebastián Zurita, además, contó con la actuación de Arturo Peniche.

Victoria Ruffo habla de los papales que aún quiere interpretar

También en la entrevista, los conductores cuestionaron a la actriz mexicana por los tipos de personajes que aún espera interpretar, a lo que Ruffo expresó que le gustaría participar en alguna comedia.

"Me gustaría seguir haciendo comedia, me encanta, me gusta que la gente se ría. En teatro generalmente hago comedia para reírme yo y que la gente también lo haga, pero en televisión me gusta mucho llorar, la verdad", aseguró la actriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO BONETA ENFRENTARÁ DEMANDA POR "GOLPEAR" A "TITO" DE "LUIS MIGUEL LA SERIE"

A esto, José Eduardo Derbez recordó una anécdota de su niñez, el actor contó que solía ver las telenovelas de su mamá cuando ella llegaba del trabajo, y en una ocasión, mientras el personaje de Ruffo lloraba en la televisión, ella estaba llorando también al lado de su hijo.

"Estaba llorando, viendo su escena, eso está cañón", confesó el actor, finalizando la entrevista con risas y aplausos por parte de los conductores y los empleados, pues Victoria aseguró que su hijo "siempre hacía el ridículo".

(Azucena Uribe)