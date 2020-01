Visitantes han visto presencias paranormales en la tumba de Jenni Rivera, aseguran que la "Diva de la Banda" se manifiesta

A siete años de la inesperada muerte de Jenni Rivera, sigue dando de qué hablar, según visitantes del panteón donde descansan los restos de la cantante, han visto presencias paranormales en la tumba de Jenni Rivera, aseguran que la "Diva de la Banda" se manifiesta.

De acuerdo con Publimetro, un testigo que no quiso revelar su nombre confesó al programa "Al extremo" que en el panteón de All Souls, en Long Beach, California, más específicamente en la tumba de la llamada "Diva de la banda", suceden hechos que no sabe cómo explicarlos. Una de las primeras manifestaciones las evidenció cuando pasaba alrededor de las 5 de la tarde por el lugar en el que se encuentran los restos de la intérprete de "No llega el olvido".

"Eran alrededor de las 4, 5 de la tarde y voy caminando, y justo pasando por esta tumba veo que hay bastantes mariposas. Me pareció muy curioso, misterioso por qué tantas mariposas justo ahí", señaló el hombre que al principio no sabía que se trataba de la tumba de Jenni Rivera.

También aseguró que en ese momento sintió una mezcla de nervios, susto, pero al mismo tiempo sorpresa y tranquilidad, pues más allá de tratarse de una manifestación "desagradable", se encontró con un cuadro natural lleno de belleza.

IMPRESIONES DE LOS FANS EN LAS REDES

Para los fans de la cantante esto significó un momento mágico, pues en vida, ella solía llamarse también "Mariposa de barrio", título que incluso se eligió para su bioserie que acaparó el rating de la televisión y que usaba como lema o "apodo" en sus presentaciones en vivo.

Esta es sin duda, una muestra más de que esta artista sigue presente en el corazón de su fanaticada que aún llora su ausencia y que está segura que el espíritu de su "diva" está dando muestras de todo el cariño que sigue recibiendo de su público.

