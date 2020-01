Viuda de Jorge Navarro Sánchez, actor que murió en grabación arremete contra la producción: "Era acróbata, sabía de caídas"

Ha pasado una semana desde que el actor Jorge Navarro Sánchez murió durante el ensayo de una de las escenas de la serie "Sin miedo a la verdad", su ahora viuda Gabriela Barajas habló sobre la difícil situación por la que está pasando y afirmó que dejará la actuación.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el pasado 16 de enero, murió el actor Jorge Navarro durante un ensayo para el rodaje de la serie "Sin miedo a la verdad", recientemente su viuda rompió el silencio y habló de cómo se siente y qué es lo que piensa de la muerte de su esposo, tras caer de un puente de 5 metros de altura.

La actriz Gabriela Barajas quien tenía una relación con Jorge Navarro Sánchez desde hace 15 años, ha participado en "Cómo dice el dicho", obras de teatro y cortometrajes.

Gabriela Barajas utilizó sus cuentas de redes sociales para agradecer a su familia y amigos el apoyo que ha recibido y aprovecho para enviar un fuerte mensaje.

"¿Que cómo estoy? Con el alma y cuerpo destrozados... Rota! Furia, impotencia, rabia, coraje, tristeza, sueños interrumpidos! Una pérdida con preguntas sin respuestas! Mis años maravillosos se fueron con él, pero sé que tengo que empezar a reconstruirme para no enfermarme, pues hoy por hoy seré madre y padre! Gracias al apoyo de mis padres, hermanos, cuñados, suegros, primos tíos no estoy sola en este proceso de pérdida tan injusta", dijo.

Recordemos que junto a Jorge Navarro Sánchez, Gabriela Barajas procrearon un hijo y también contó lo difícil que fue darle la fatal noticia a su pequeño de siete años, quien no deja de preguntar por su padre.

"Qué difícil cuando le tuve que decir que papi ahora ya estaba en el cielo y que ahora es una ángel que lo cuidará desde el más allá! Qué tristeza cuando me dice que quiere abrazar a papi y veo sus lágrimas correr... ¿Qué por qué tuvo un accidente cuando estaba trabajando? ¿Cómo manejarle este acontecimiento que me desmorona a cada paso?", señaló Gabriela.

Asimismo, señaló que por el momento se retira de los reflectores, pues se irá a su natal Guadalajara con sus familiares.

"Les informo que me retiro del medio artístico, pues mi proceso en la Ciudad de México llegó a su fin. Yo ahora, no puedo exponerme por ningún error a trabajar en las condiciones en las que a veces estamos expuestos los actores en México. Este jueves le tocó a mi marido y a su compañero, ¿Mañana a quién?", añadió.

Duda de la versión sobre la muerte de su esposo

Luego de que se dio a conocer cómo ocurrió el accidente en el que murieron Jorge Navarro y Luis Rivera, Gabriela Barajas dudó de la versión.

Primeras investigaciones, señalan que los actores cruzaban el puente, cuando Rivera resbaló y arrastró a Navarro, al caer ambos sufrieron traumatismos craneoencefálicos.

"Esa versión no me suena en lo absoluto. Jorge fue acróbata en Six Flags, recién que llegó a la capital (desde Guadalajara) se integró junto a un equipo de 40 personas y hacía acrobacias en moto, él sabía de caídas", afirmó Barajas en entrevista para el diario Reforma.

La viuda también dudó porque los cuerpos estaban distantes entre sí, lo que desmiente la hipótesis de que uno jaló a otro.

(Azucena Uribe)