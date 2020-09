Viudo de Hiromi Hayakawa comparte foto inédita a 3 años de su muerte

El día de ayer se cumplieron tres años de la muerte de la cantante y actriz de teatro musical, Hiromi Hayakawa y su viudo compartió una foto inédita para recordarla.

De acuerdo a Grupo Fórmula, una de las pérdidas que más impactó a la industria del entretenimiento mexicano fue la de la cantante y actriz de teatro musical, Hiromi Hayakawa en 2017.

Recordemos que el 27 de septiembre de 2017 se dio a conocer que Hiromi Hayakawa había muerto después de dar a luz a Julieta, su hija, quien también murió durante la labor de parto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NACE EL HIJO DE JOAQUÍN PHOENIX Y ROONEY MARA, LO LLAMARAN RIVER

Fernando Santana, viudo de Hiromi, compartió un sentido homenaje a su esposa a tres años de su muerte; misma postal que los fans no habían visto con anterioridad, por lo que causó revuelo en redes.

"27... 3 años. Sé que a donde fueron iré, sé que donde están estaré", escribió el cantante como pie de foto en la nostálgica imagen donde aparece al lado de su esposa embarazada.

En la instantánea ambos lucen completamente felices, mientras que él sostiene entre sus manos el vientre abultado de Hiromi, lo que hizo que muchos de sus seguidores se conmovieran por la postal.

ESTA ES LA CONMOVEDORA QUE FERNANDO SANTANA MOSTRÓ EN SUS REDES

En la postal se puede ver a Santana abrazando por la espalda a Hiromi Hayakawa, ambos se ven sonrientes y es notorio el embarazo de la talentosa cantante que comenzó su carrera en "La Academia".

"Te extran~o mucho, no te imaginas cua´nto, no ha sido nada fa´cil seguir desde hace 3 an~os, au´n me cuesta mucho hacerme a la idea, au´n sigo sin creer que no estes aqui´, au´n no concibo mi vida sin ti", compartió el también cantante.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron en un evento de la marcha gay, posteriormente se encontraron algunos meses después y se casaron en enero de 2017.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAOLA DURANTE REAPARECE EN "VLA", PASÓ DOS AÑOS PRESA POR ASESINATO

Hiromi murió a los 34 años a causa de una hemorragia interna, razón por la que decidieron proceder a practicarle una cesárea, pero su organismo no toleró la cirugía; su hígado colapsó y la pequeña Julieta dejó de recibir oxígeno, revelaron fuentes cercanas de la familia a Univisión.

De acuerdo con Infobae, los médicos sugirieron que Hayakawa desarrolló el síndrome de HELLP, el cual presenta síntomas como presión alta, dolor al respirar, vómito, náuseas indigestión después de comer y dolor de cabeza.

(Azucena Uribe)