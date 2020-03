Vive Latino 2020: Refuerzan medidas de prevención contra coronavirus

El coronavirus ya pisó tierras mexicanas y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la pandemia de COVID-19, el Vive Latino 2020 no se canceló en la Ciudad de México, pero los organizadores del evento tomarán las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus chino.

De acuerdo con Sopitas, en México la pandemia de COVID-19 se encuentra en Fase 1, lo que significa que todo puede seguir con normalidad pero con las precauciones necesarias para evitar la propagación de coronavirus.

Para que asistentes al Vive Latino puedan disfrutar del evento, al mismo tiempo que se resguarda su seguridad y la de colaboradores y personal, se practicarán varias medidas de prevención antes, durante y después, del VL20 para evitar el contagio de coronavirus.

"Al momento, el contacto con las autoridades locales y federales ha sido de completa comunicación. Estaremos comunicando mensajes para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Estamos en contacto con el Fomento Sanitario de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para revisar el cumplimiento de manejo de alimentos. Así mismo, la Dirección General de Promoción de la Salud nos hizo entrega de un video para la difusión de medidas preventivas".

ACCESO SEGURO AL VL2020

El punto de acceso es uno de los lugares más importantes para resguardar la seguridad de todos los que formarán parte del Vive Latino 2020. Para que el coronavirus no sea uno más de los asistentes a este magno evento, se monitoreará la temperatura de cada uno de los asistentes mediante termómetros digitales tipo pistola.

De acuerdo con la información que nos dan, esta acción "se llevará a cabo con paramédicos y habrá doctores a cargo del dispositivo". En caso de que detecten a alguien con temperatura elevada, será canalizado con representantes de la Secretaría de Salud, quienes estarán presentes en el festival. Para cualquier eventualidad, el festival contará con un total de 90 paramédicos, 9 médicos y 7 ambulancias.

Los cateos del protocolo de seguridad en la entrada suponen una transferencia del virus por contacto, por lo que les preguntamos cómo garantizarán la seguridad de los asistentes y su personal en este punto. Nos informan: "Todos los elementos del dispositivo de seguridad que se encuentran en los accesos, barricas y servicios médicos contaran con guantes. También nos informan que además de poder entrar al festival con gel antibacterial, habrá disponible en todos los acceso del evento".

MEDIDAS DE SEGURIDAD DENTRO DEL FESTIVAL

La higiene de las manos es parte fundamental para evitar la propagación de COVID-19 por lo que: "En todos los baños de Foro Sol habrá espacio, como siempre, además, habrá 10 módulos por grada. En todos los puntos de baños portátiles habrá islas con gel y lavamanos (100 lavamanos y 50 módulos con 8 dispensadores cada uno de gel)".

Los lugares con mayor precaución serán los puntos de venta de comida, bebidas y recargas telefónicas. El personal que atienda dichos establecimientos siempre está bajo "las medidas de higiene que se llevan a cabo en los eventos, basadas en la NOM-251-SSA-251. Es decir, se tendrá uso de equipo de protección guantes, cofia y cubrebocas en los casos necesarios. Además de contar con gel antibacterial".

VL20 DIFUNDE MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CORONAVIRUS

Para combatir la desinformación, en las pantallas del evento se proyectará un video de la Dirección General de promoción de la Salud para la difusión de medidas preventivas.

ARTISTAS QUE CANCELARON SU PRESENTACIÓN EN VL20

A menos de un día de que arrancara el evento, a través de sus cuentas oficiales en Twitter e Instagram, el Vive Latino confirmó que más de diez artistas cancelaron su presentación. Además, se cancelaron las firmas de autografos que se tenían previstas.

Los grandes ausentes en el Vive Latino serán: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo, Vetusta Morla, Mogwai y Rodrigo y Gabriela.

A pesar de que varios artistas cancelaron su presentación, no habrá reembolso para los asistentes al evento de OCESA, se espera la presencia de 70 mil personas por día, una cifra que está por confirmarse tras la alerta sobre coronavirus en México.

Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países.



Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. pic.twitter.com/IOl5WRLZ4Q — Vive Latino (@vivelatino) March 13, 2020

TRANSMISIÓN EN VIVO

Si por alguna razón no podrás ir al VL20, aquí te tenemos la transmisión en vivo del evento.

(Aline Núñez)