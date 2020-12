Vivir Quintana y Yalitza en la lista de mexicanos creativos 2020

La respuesta del tema yo no me lo esperaba, ni Mon, de hecho el día que estábamos ensayando en su casa a medianoche porque llegó corriendo de Puerto Rico, estábamos platicando junto a Paz Court y me dijo: Sí pensé que ibas a hacer un gran trabajo este tema y por eso te lo encargué, pero no pensé que se iba a convertir en un himno que fuera a romper madres en todos lados. Aparte la respuesta de la gente es impresionante, les genera tristeza, nostalgia, rabia en el sentido de que se identifican porque les ha pasado, pero también la recibieron con mucho amor pidiendo que esto también ya se termine", comentó Vivir en aquella visita que realizó a la redacción de esta casa editorial.