Vocalista de Los Ángeles Azules dice adiós al grupo para ser solista

Este plan ya lo tenía yo un poquito atrás, mi intención no era precisamente en este momento, pero debido a que justamente no había trabajo a que la situación está parada, dije, bueno, es buen momento, no afecto a la agrupación, hay muy buen tiempo para que algún compañero se pueda integrar, pueda formar parte de este excelente cuadro. Todos soñamos con lograr algo, con intentar algo, explicó Héctor Hernández.