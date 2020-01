Vocalista de "Los Recoditos" fue golpeado brutalmente por un indigente durante transmisión en vivo, el cantante se encontraba en el Malecón de Mazatlán cuando decidió responder los mensajes de sus seguidores, todo se saldría de control cuando, mientras interpretaba una canción para ellos, el agresor se acercó y le dio un fuerte golpe en la nuca.

En ese momento cortó la transmisión en vivo, pero poco tiempo después González regresaría a la red social para explicar que el agresor fue detenido por la policía.

Me madrearon plebes jajaja un indigente, no entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas. Mínimo se ganó su comida adentro, cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas, expresó.

A pesar de que Rafael González, vocalista de "Los Recoditos", parecía estar bien, reveló que sí resultó herido, pues de acuerdo con los policías locales, el indigente era boxeador.

"Yo momentos atrás había visto a una persona, a un indigente, pero nunca me imaginé que el amigo, en su onda, en su rollo, vaya se le botó la canica y me dio un golpe cerca de la nuca, obviamente por la reacción me saqué de onda y le dije unas palabras. Ya lo único que hice es hablarle a la policía, estaba cerca la Policía Turística de Mazatlán. Traigo el golpe, traigo inflamado, pero es que la verdad sí estuvo fuerte el golpe, uno de los policías me comentaba que lo conocía y que él era boxeador", comentó al programa "De Primera Mano".

(Imelda Téllez)