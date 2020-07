¿Walter Mercado odiaba la imitación de Eugenio Derbez?

Hace unos días se desató la polémica en redes sociales por la imitación de Eugenio Derbez sobre Walter Mercado con su personaje "Julio Esteban", algunos usuarios lo acusaban de burlarse del astrólogo a pesar de que el comediante aseguró que se trataba de un homenaje.

De acuerdo con TV Notas, las sobrinas de Walter Mercado, Ivonne y Betty Benet, revelaron lo que opinaba su tío sobre las imitaciones como la de Eugenio Derbez, aseguran que el astrólogo no le gustaba que lo imitaran, era muy vanidoso y celoso de su imagen.

No sé qué pensaba de Eugenio Derbez con su parodia, pero realmente a él no le agradaba que lo imitaran, mencionaron.

Así mismo describieron a Walter como una persona que cuidaba mucho su imagen, recordaron que, por las mañanas, no salía de su cuerto si no salía fabuloso, por lo que no gustaba que exageraran sus ademanes y su estilo de hablar.

Muchos de los que lo imitaron, algunos de ellos lo imitaban con ciertos manierismos, exageraciones que a él no le gustaban y como él era una persona tan celosa de su imagen, tan cuidadoso de verse bien y hacerlo todo perfecto, pues las imitaciones no le gustaban, revelaron en entrevista con "Sale el Sol".

¿QUÉ PASARÁ CON EL LEGADO DE WALTER MERCADO?



La capa del astrólogo, sus cartas del tarot y muchas otras de sus pertenencias, se han convertido en reliquias familiares, pero están dispuestas a compartirlas con el público.

Hay dos museos que están interesados en tener algo de él y estamos explorando esa parte, dijeron sus sobrinas.

(Aline Núñez)