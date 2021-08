"Werevertumorro": ¿cómo hizo su fortuna el youtuber y a cuánto asciende?

En 2014 mantuvo un litigio por las ganancias de su canal debido a que su ex manager se apropió de los ingresos del creador de contenido (FOTO TOMADA DE IG @werevertumorro )

El youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, es uno de los youtuber más populares en México, solo por detrás de la productora audiovisual Badabun y de los influencers Luisito Comunica, Yuya, Kimberly Loaiza y Los Polinesios, quienes actualmente poseen más de 24 millones 800 mil suscriptores en YouTube.

Recientemente el sitio web que rastrea estadísticas y análisis de redes sociales, Social Blade reveló los ingresos mensuales de Werevertumorro, mismos que se estiman entre 765 dólares, hasta los 12 mil 200 dólares; mientras que anualmente sus ganancias sólo como creador de contenido pueden están estimados entre 9 mil 200 dólares y 146 mil 800 dólares que, cifra que representa 2 millones 922 mil 788 pesos mexicanos.

Cabe señalar que estas supuestas ganancias de Gabriel Montiel solo son una especulación ya que no se han dado a conocer oficialmente con información que avale su fortuna y las cifras citadas anteriormente podrían ser muy inferiores a sus ganancias reales debido a sus ingresos por el contenido que genera mediante otras plataformas, como TikTok y Twitch.

Recordemos que el proyecto de Werevertumorro nació en el año 2007, cuando Montiel comenzó a compartir a través de YouTube una serie de monólogos y parodias, los cuales rápidamente comenzaron a cobrar popularidad, brindándole la oportunidad de crear varios personajes junto con el resto de personas de su equipo.

Entre sus personajes están el de "Pelusa Caligari", los "Mex-Men" y "Los Adultescentes", serie en la que participaron Fedelobo, Israel Gabriel, también conocido como "El Chemas"; Luisito Rey y Christian Martell.

El éxito del canal de YouTube aumentó su popularidad en los años subsecuentes y para el año 2011, el sitio especializado en economía y finanzas Business Insider, colocó a Gabriel Montiel en el ranking de "Las estrellas de YouTube más poderosas a nivel mundial", en el que también figuraron personajes como Fred Figglehorn, Dane Boedigheimer y Ray William Johnson, actor que utilizó la plataforma de video para compartir sus opiniones sobre contenidos virales.

En 2014 mantuvo un litigio por las ganancias de su canal debido a que su ex manager se apropió de los ingresos del creador de contenido, cuestión que lo llevó a dar de baja el canal en el que se mantuvo muy activo durante siete años. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Gabriel Montiel y su equipo lograran colocar a su parodia de Despacito, canción interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, como el video no musical más visto de la red social de video en el 2017, según el ranking dado a conocer por YouTuber Rewind en el año citado previamente.

Recientemente se dio a conocer que el influencer de 31 años apostó más de 100 mil pesos a que el Club Deportivo Cruz Azul ganaría el campeonato de la Liga MX. De esta apuesta, Montiel salió victorioso y recaudó 186 mil pesos tras la victoria cementera, sumándole así algunas cifras a su patrimonio neto.

Sin embargo, para este 2 de agosto, se dio a conocer que el youtuber perdió una apuesta de miles de pesos luego de que la Selección Mexicana de Futbol perdió la final de la Copa Oro de la CONCACAF que jugó contra la selección B de los Estados Unidos el domingo primero de agosto. Tras el resultado desfavorable para la Selección Mexicana, Gabriel Montiel, se expresó con suma tristeza sobre la pérdida del equipo mexicano: "Fue una bazofia lo que se jugó el día de hoy, amigos".

