Woody Allen cumple 85 años, una carrera manchada por el escándalo

Woody Allen cumple 85 años, el cineasta está celebrando su cumpleaños, es considerado un actor, guionista y director multifacético.

Woody Allen tiene más de 50 películas en su carrera, varios premios y desafortunadamente una vida personal marcada por el escándalo, el cineasta fue acusado de abuso sexual y de varias excentricidades.

Allan Stewart Königsberg, mejor conocido como Woody Allean, nació el 1 de diciembre de 1935 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Hijo de Nettie y Martin Königsberg, de origen judío, Woody Alean se educó en la Midwood High School. Desde pequeño el actor ya demostraba su habilidad para el humor con los textos que escribía y aprendió a tocar el clarinete y el violín.

MHONI VIDENTE LANZA IMPACTANTES PREDICCIONES PARA DICIEMBRE

Woody Allen incursionó en la actuación cuando todavía cursaba la secundaria, con pequeñas obras teatrales en hoteles y además publicaba chistes.

Woody Allen estudió en la Universidad de Nueva York para estudiar cine y comunicación, pero solo terminó el primer semestre. Sus primeras apariciones en televisión fueron breves, también incursionó en teatro y salas de Stand up datan de los años 50.

La primera película de Woody Allen se estrenó en 1968, "Take the Money and Run", pero alcanzaría la fama en 1977, con "Annie Hall", una de las más taquilleras del cine. "¿Las otras grandes recordadas del siglo pasado?", " La rosa púrpura del Cairo", "Hannah y sus hermanas", "Misterioso asesinato en Manhattan". "Match point", "Vicky Cristina Barcelona" y "Medianoche en París".

Woody Allen ha tenido una exitosa trayectoria en el séptimo arte, produjo cerca de una película por año en las últimas décadas. En 2016 Amazon Studios lo contrató para actuar en una serie de televisión con Miley Cyrus, "Crisis in Six Scenes".

Woody Allen ha recibido prestigiosos premios como cuatro premios Oscar, premios BAFTA, Globo de Oro.

En su autobiografía "A propósito de nada", Woody Allen habló sobre sus romance con Diane Keaton, Mia Farrow y Soon-Yi Previn. El cineasta habló sobre sus películas, su éxito, su pasión por el jazz y los deportes.

Woody Allen se casó en varias ocasiones, su primera esposa fue Harlene Rosen, la segunda fue, después Diane Keaton, una de sus musas. Tuvo un romance con la actriz Stacey Nelkin y una de sus relaciones más polémicas ha sido con Mia Farrow.

La relación de Woody Allen y Mia Farrow causó controversia, estuvieron juntos 12 años y Mia actuó en 13 de sus películas. Cuando se conocieron ella ya tenía siete hijos, tres biológicos y cuatro adoptivos, entre los que se encontraba Soon-Yi Previn. Además, adoptaron a Dylan Farrow, y tuvieron un hijo biológico, Ronan Farrow.

FESTIVAL DE CINE RUSO EN MÉXICO, GRATIS A TRAVÉS DE STREAMING

Woody Allen se vio envuelto en la polémica al enamorarse de su hija adoptiva Soon-Yi Previn.

Su divorcio con Mia Farrow, acaparó los reflectores de la prensa internacional. Woody Allen fue acusado de haber abusado de Mia Farrow y de su hija Dylan.

Se especula que Woody Allen sostuvo relaciones sexuales con Soon-Yi cuando su hijastra todavía era menor de edad. Pese al escándalo la pareja sigue junta y adoptaron a dos hijas.

Con información de TN

(Ann Ventura)