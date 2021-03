Xuxa reveló haber matado a su madre tras contagiarla de covid-19

Estamos en lo peor de la pandemia de covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono, expresó.