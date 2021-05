¿Y Ben? Captan a Jennifer Lopez en una cita con Marc Anthony en Miami

¿Y Ben? Jennifer López sigue acaparando las miradas tras su separación en abril del ex beisbolista Alex Rodríguez, con quien estaba comprometida ahora se vió a la artista en compañía de su ex Marc Anthony, con quien tuvo una cita en Miami, Florida.

A pesar de que en las últimas semanas JLo se mostró inseparable de su ex novio Ben Affleck, ahora la cantante sorprendió a propios y extraños al aparecer junto al padre de sus hijos Marc Anthony.

En la fotografía compartida por la cuenta de Instagram @ godisjlo, los ex esposos y cantantes se muestran muy cordiales en un restaurante de Miami.

Para esta cita, Lopez optó por un conjunto de ejercicio color lila con tenis blancos y el salsero eligió un outfit muy sencillo de pantalones, camisa y playera con lentes oscuros y una gorra naranja del equipo de béisbol Miami Marlins.

De esta forma, Marc y JLo siguen demostrando la excelente relación que mantienen por el bien de sus hijos Max y Emme, de 13 años, quienes en esta ocasión brillaron por su ausencia.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE JLO Y MARC ANTHONY

Jennifer Lopez y Marc Anthony vivieron un romance que al día de hoy es difícil de olvidar para muchos de sus fans. Fue a finales de la década de los 90 que se comenzaron a escuchar los primeros rumores de su relación, la cual duró hasta el año 2011 que anunciaron su separación.

La actriz de 51 años y el cantante de 52 se conocieron en 1998, cuando él actuó en Broadway. En ese momento él todavía no había conocido a Dayanara Torres, con quien viviría una difícil historia de desamor años más tarde. JLo recordó en una entrevista que esa noche el salsero le confesó que algún día sería su esposa.

Un año después de aquel encuentro grabaron juntos el videoclip de la canción "No me conoces" que formó parte del disco Contra corriente del cantante, posteriormente unieron sus voces en el tema "No me ames". La relación laboral se convirtió en una buena amistad.

En ese entonces Marc estaba casado con Dayanara y JLo comprometida con Ben Affleck. Fue hasta el año 2004 que decidieron dar el siguiente paso cuando JLo y el actor terminaron y el intérprete de "Lo que te di" finiquitó su divorcio. Se casaron el 5 de junio del 2004, en una ceremonia que se dio entre la sorpresa y el misterio, pues Marc tenía solo cuatro días de haber hecho oficial su divorcio.

Fue un enlace muy discreto que se realizó en la casa de la intérprete en Beverly Hills, muy al estilo de Brad Pitt y Jennifer Aniston quienes se habían casado cuatro años antes.

Desde el inicio de su relación, Jennifer y Marc tuvieron que enfrentar el escándalo y los rumores debido a lo incierto del punto de inicio de su romance.

A mediados del 2007 se decía que la actriz estaba embarazada y en febrero del 2008 nacieron sus gemelos Emme Maribel Muñiz y Maximillian David Muñiz, ese mismo año renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas.

Tras el nacimiento de los gemelos le siguieron años muy buenos tanto personales como profesionales. Pero la historia de amor terminó en julio del 2011, cuando la pareja lanzó un comunicado en el que anunciaron que tomaban la decisión de separarse.

"Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. Esta ha sido una difícil decisión y hemos concluido todos nuestros asuntos de una manera amistosa", se leía en el comunicado retomado por los medios. "Es un momento doloroso para todos los involucrados y agradecemos el respeto a nuestra privacidad", explicaron.

(Imelda Téllez)