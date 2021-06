¡Ya no se ocultan! JLo y Ben Affleck son captados en cena romántica

¡Ya no se ocultan! JLo y Ben Affleck son...

Hace una semana se comenzaron a filtrar fotos de Jennifer Lopez y Ben Affleck que anunciarían un nuevo romance entre estos famosos y que cada día se muestran más juntos que nunca.

Tal parece que Jennifer y Ben no dejó dudas de que volvieron a estar juntos y en nuevas fotos donde los muestran abrazados mientras se dirigían a una cena romántica el lunes por la noche han dado la vuelta al mundo.

Los ex novios fueron fotografiados abrazados mientras se dirigían al nuevo restaurante de Wolfgang Puck en el hotel Pendry en West Hollywood y en un momento JLo acarició con la cabeza y el pecho de la estrella de Ben.

Los dos llegaron juntos en el auto de Affleck, aunque también parecía haber una tercera persona en el asiento trasero.

Cabe señalar que esta es la primera vez que el actor y la estrella del pop se ven juntos desde que se refugiaron juntos en una mansión de Miami.

Affleck voló de regreso a Los Ángeles para pasar tiempo con sus hijos, mientras que López permaneció en Miami, pero obviamente regresó a la costa oeste después de cenar con su exmarido Marc Anthony.

Affleck y López, que estaban comprometidos en la década de 2000 y comenzaron a verse juntos nuevamente en abril de este año, su romance se reavivó después de la ruptura de J.Lo con su prometido Alex Rodríguez, tras los rumores de que él la engañó.

"Estoy a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida", escribió Rodríguez, de 45 años, en su historia de Instagram después de que Affleck y López regresaron de su viaje a Montana . "Todo lo que no me sirve está desapareciendo de mi vida. Está surgiendo nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente.

"Sigo siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida se acerca".

PLANEAN UN FUTURO JUNTOS

Una fuente anónima dijo a la revista "In Touch" que la pareja "no pierde el tiempo" y que ya tienen planes de vivir juntos. "En realidad es como si no hubiera pasado el tiempo", señaló el informante. "Continuaron justo donde lo dejaron. Ambos están de acuerdo en que lo que tienen ahora es realmente especial".

Affleck ya habría mudado algunas de sus cosas a la mansión de 28 millones que J.Lo tiene en Bel Air, Los Ángeles. "Pasaron de salir a vivir a juntos. Ben y Jen están felices de estar de nuevo juntos y no quieren perder el tiempo", indicó la publicación.

El romance cuenta con la aprobación de personas importantes en la vida de las estrellas.

En el caso de Ben, su ex esposa y madre de sus tres hijos, Jennifer Garner, dio el visto bueno a la relación. "Ella está feliz de que está con alguien con éxito propio y no lo usa para obtener fama", señaló una fuente al citado medio. Matt Damon, íntimo amigo del actor, también expresó su alegría cuando conoció la noticia. "Los quiero a ambos y espero que sea verdad", dijo cuando fue consultado por el romance en una entrevista televisiva.

Guadalupe, la mamá de J.Lo, está feliz con la noticia, señaló la publicación. "Ella siempre quiso a Ben y le hizo prometer que no le rompería de nuevo el corazón a su hija. Y desea que puedan, finalmente, casarse", señaló la fuente a la publicación.

¡El ganador del Oscar está haciendo todo lo posible para ganarse de nuevo a Jen, dijo una fuente cercana a la pareja a E! News. "Ben se está esforzado para que funcione con sus horarios, y J.Lo cree que Ben realmente ha dado un paso al frente y ama esta versión de él. Es reconfortante para ella y está muy enamorada. Se nota que ella está muy feliz ", añadió la publicación.

J.Lo, de 51 años, vive en Florida con sus hijos, mientras que el actor, de 48, reside en Los Ángeles.

El actor fue visto luciendo un reloj de cadena plateada que J.Lo le obsequió cuando eran novios, y aparece en el video musical de "Jenny from the Block" que ambos protagonizaron cuando estaban juntos en 2002. Su relación terminó en 2004 tras cancelar su boda un año antes.

(Azucena Uribe)