¿Ya son amigas? Galilea le invita unos mezcales a Pati Chapoy; así respondió

Desde hace mucho se sabe que entre Galilea Montijo y Pati Chapoy no existe una buena reacción, esto por las diversas ocasiones que la titular de "Ventaneando" que se ha referido de manera despectiva a la conductora del programa "Hoy", pero al parecer esto ya está en el pasado.

Tal parecer que Galilea Montijo decidió dejar atrás los insultos de Pati Chapoy, e incluso pasar de largo la ocasión en que la llamó "teibolera" y lanzó una peculiar invitación a la periodista de espectáculos y es que, durante la inauguración de su boutique, la presentadora de "HOY" recordó a la periodista de Azteca.

Recordemos que en su momento los presentadores de noticias de espectáculos se burlaron al respecto del supuesto pasado de la conductora, pues muchos indicaron que de hecho su vida en los medios comenzó cuando ella fue bailarina exótica en un table-dance.

En la inauguración de su tienda de ropa al lado de su socia Claudia Troyo, los invitados de honor que no podían faltar fueron los medios de comunicación, quienes acudieron a esta celebración y el reportero de "Ventaneando" no pudo faltar a esta reunión.

Fue así como Galilea Montijo aprovechó para lanzarle un mensaje e invitación a la líder y encargada de Espectáculos en Azteca, donde expresó que tiene interés en poder convivir con Chapoy al calor de unos mezcales.

"Me prometió un shot de mezcal, no se haga, aunque te regañe Pati. A mí me ha regañado toda la vida, entonces no pasa nada. Un día me tomaré unos shots con ella. Dile a la Pati que ya nos tomemos unos y nos vamos juntas a India", le dijo Galilea al corresponsal del programa de Azteca que acudió a la inauguración de su tienda de ropa.

¿Qué respondió Pati Chapoy a la invitación de la conductora?

A pesar de lo que muchos pudieran pensar, de hecho, Pati Chapoy ella aceptó gustosa la invitación que le hizo la conductora de "Hoy", e incluso admitió que podrían.

"Cuando quieras Galilea, yo puestísima, nada más que no le entro al mezcal. Pero vamos a hacer una cosa: viajamos cuando tú quieras y te deseo mucho éxito con tu tienda", expresó Chapoy para las cámaras de Azteca.

(Azucena Uribe)