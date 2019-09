Yadhira Carrillo asegura que Leticia Calderón no permite que sus hijos vean a su papá

Recientemente la actriz Yadhira Carrillo acusó a Leticia Calderón de alejar a sus hijos de Juan Collado, pues después de su más reciente visita al Reclusorio Norte donde su esposo se encuentra.

De acuerdo a Soy Carmín, Yadhira Carrillo habló de la relación del abogado con sus hijos menores, Luciano y Carlo.

Recordemos que Yadhira Carrillo anteriormente había manifestado que su esposo Juan Collado se encontraba muy mal de salud, pidió oraciones por él y confió en una pronta recuperación.

Al parecer el estado de salud del reconocido abogado se deterioró aún más después de que fue vinculado a proceso y se le negó el amparo que su defensa había solicitado.

Aunque Yadhira Carrillo ha visitado a su esposo, en ocasiones acude acompañada de su suegra, la madre de Juan Collado y de los hijos mayores del abogado, los hijos que él comparte con Leticia Calderón no lo han visto.

EL MENSAJE A LETICIA CALDERÓN

Desde su detención, hace poco más de un mes, Leticia Calderón agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores, familiares y amigos, pero señaló que no daría declaración alguna sobre el tema. La actriz se ha enfocado en su trabajo y en disfrutar a sus hijos, como lo ha hecho desde que se separó del abogado.

"Te lo digo de verdad, no sé dónde esté ella”.

Yadhira Carrillo dio una breve entrevista al programa “Despierta América” donde habló del tema y señaló que el no saber de sus hijos menores, Luciano y Carlo le había afectado mucho a su marido.

De ser por ella, Yadhira Carrillo los llevaría, pero sabe que es una decisión que depende de Leticia Calderón y aunque le duele que su esposo no conviva con sus hijos, no es algo que ella pueda cambiar. Actualmente, Luciano y Carlo tienen 15 y 14 años respectivamente.

Yadhira Carrillo había mencionado que llevaba una buena relación con los hijos de su esposo, pero posteriormente, Leticia Calderón aseguró que sus hijos no conocían a la esposa de su expareja.

LA SEPARACIÓN Y LA RELACIÓN CON LOS NIÑOS

Durante una entrevista reciente, Leticia Calderón reveló que la separación de su ex pareja no fue algo que fuera muy difícil de asimilar para sus hijos, pues siempre vieron a su padre como un hombre ocupado que les daba el beso de los buenos días pero no el beso de las buenas noches.

También indicó que cuando se separó de Juan Collado Luciano tenía 3 años y Carlo 2, además Leticia Calderón reveló que en su opinión su ex pareja era mejor pareja que padre y que con sus hijos había estado aprendiendo a ser papá nuevamente.

Si bien, de acuerdo a la propia Leticia Calderón, la relación de Juan Collado y sus hijos menores no era cercana.

Para muchos, por la corta edad de los hijos de Leticia Calderón y Juan N, no es recomendable que acudan a visitarlo a prisión, especialmente Luciano quien tiene Síndrome de Down.

