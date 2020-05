Yadhira Carrillo festejó su cumpleaños en el reclusorio con su esposo

El día de ayer Yadhira Carrillo cumplió 47 años y pasó esta fecha al lado de su esposo, el abogado Juan Collado, quien se encuentra en el Reclusorio Norte de la capital mexicana desde el pasado julio.

De acuerdo a Infobae, la actriz Yadhira Carrillo rebeló que decidió acudir a prisión para pasar una fecha tan importante en compañía de su marido.

La actriz y empresaria fue abordada por medios de comunicación a su llegada al Reclusorio Norte, donde le preguntaron cómo festejaría su cumpleaños.

Ahíreconoció que si bien la de este año sería una celebración distinta también era una oportunidad de aprendizaje.

"Todos (mis cumpleaños) son diferentes, todos. Y es muy bueno que aprendas que en la vida vas de paso y que hoy puedes tener y mañana no tienes", comentó al programa de Telemundo Suelta la Sopa.

Aunque ella ha tenido oportunidad de seguir en contacto con Collado, la situación no es la misma para la madre del abogado ni para el resto de los integrantes de su familia, lo que lamentó.

Y es que en el pasado Día de las Madres, Collado no pudo ver a su mamá.

"Está muy triste, pobrecita, está muy triste mi suegra por no poder venir, todas mis cuñadas, mis hermanas, todo el mundo que no pueden venir, sí se siente una tristeza brutal en la casa, en casa de Juan y él ahí adentro una tristeza tremenda".

De quien Carrillo no quiso hablar fue de Leticia Calderón, la ex pareja de Collado y madre de dos de sus hijos.

Aprovechó la pregunta que le hicieron sobre la actriz para dejar en claro el amor que le tiene a su esposo.

"No hablo de esos temas, no tocó jamás esos temas, solo decirte que estoy aquí con él y estaré siempre donde él esté, en las condiciones que él esté. Siempre estaré para apoyarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo y el tener o no tener, es lo de menos".

(Azucena Uribe)