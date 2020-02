Yadhira Carrillo renovó votos con Collado dentro de Reclusorio Norte, demostró que su amor se mantiene sólido

Pese a las circunstancias, los rumores y la adversidad que sigue viviendo Yadhira Carrillo, decidió renovar sus votos con Juan Collado dentro del Reclusorio Norte, demostrando que su amor se mantiene sólido.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el reconocido abogado ha sido acusado formalmente por la Fiscalía General de la República de incurrir en el delito de delincuencia organizada y piden como mínimo, una pena de 20 años de cárcel. No obstante, la actriz se mantiene fiel a su amor.

Carrillo reveló que renovó sus votos matrimoniales con Collado dentro del mencionado penal.

Me volví a casar con él aquí adentro, reveló para el programa de espectáculos, "Ventaneando".

Hace unas semanas se cerró la investigación complementaria en contra de Juan Collado, la Fiscalía General de la República acusó formalmente al abogado de formar parte de una empresa mediante la que se realizaban transferencias a España y distintas partes de Europa.

Asimismo, se señala que la compañía Libertad Servicios Financieros, simulaba la compra de otras empresas, por lo que de ser declarado culpable, el esposo de la actriz Yadhira Carrillo, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.

LA POSTURA DE YADHIRA CARRILLO Y LETICIA CALDERÓN

Reciente mente Leticia Calderón reveló que jamás sería amiga de Yadhira Carrillo y que sus hijos no irían a visitar a su padre a Reclusorio Norte, pues así lo había pedido el propio Collado, quien no quiere que los jóvenes no le vieran en esas condiciones, además de que adquirir el permiso de verle implica una serie de trámites un tanto tardados, solo han tenido contacto por teléfono.

