Yadhira Carrillo revela que su esposo Juan Collado, tuvo una relación con una atractiva conductora de TV Azteca

Cansada de las especulaciones la actriz Yadhira Carrillo rompió el silencio y reveló si es verdad el rumor de que ella se había interpuesto en el matrimonio de su ahora esposo Juan Collado y la actriz Leticia Calderón, y esto fue lo que dijo.

Primero debemos recordar que Yadhira Carrillo había sido señalada como quita maridos pues supuestamente cuando inicio su relación amorosa con Juan a Collado el aún vivía con Leticia Calderón con quien estaba casado.

De acuerdo a Grupo Fórmula, tras años de ser atacada Yadhira Carrillo por fin aclaró cómo comenzó su romance con el abogado Juan Collado; además aseguró que él salió con otra mujer antes de ella, después de romper con Leticia Calderón.

Yadhira Carrillo aseguró que antes de salir con ella, Juan Collado salió durante cuatro o cinco meses con Edith Serrano, conductora de TV Azteca, a quien describió como "guapísima" y "divina".

"Juan ya había tenido una novia de TV Azteca para entonces, que es guapísima, que respeto y quiero muchísimo. Es Edith Serrano, divina. Ya habían sido novios cuatro o cinco meses, algo así [...] Por cierto, la conocí, muy linda. Me la presentó Juan, nos la encontramos una vez", reveló en entrevista para "Un nuevo día".

Después de que, Juan Collado y Edith Serrano terminaron, Carrillo y el famoso abogado se conocieron en Acapulco; sin embargo, tardaron meses en salir, aseguró la actriz.

"Después de que ellos fueron novios, pasaron unos meses y luego fue esto que lo conocí en Acapulco. De ahí todavía pasaron seis meses cuando me habló Juan, (me dijo) ´te invito a salir´, y yo, ´es que estoy haciendo una novela, yo no puedo'", contó.

