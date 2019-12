Yalitza Aparicio: el rostro mexicano que conquisto el éxito y rompió estereotipos en 2019

La actriz Yalitza Aparicio tuvo un 2019 glorioso para su exposición internacional como nueva y orgullosa celebridad mexicana (FOTO TOMADA DE THE WARP)

La actriz Yalitza Aparicio en diversas entrevistas ha reconocido que si bien es cierto que su participación en la película "Roma" le cambió la vida, pues fue el detonante para que se convertida en una mujer que lucha por la equidad de género y por la defensa de las comunidades y lenguas indígenas, no sólo en México, sino a nivel internacional.

De acuerdo a Milenio, Yalitza Aparicio llegó a Hollywood para romper patrones porque es cierto un rostro diferente a lo que por costumbre se veía en pantalla pero que llamó la atención del mundo, convirtiéndose "en el foco" de atención de todo los lugares donde se presenta.

Recordemos que en la edición pasada de los premios Oscar en la categoría de "Mejor actriz", Yalitza Aparicio es diferente, dejó de ser la chica "seria", como ella misma se definía.

Al inicio de sus entrevistas se le cuestionaba el cómo había decidido acudir al castin, entonces reveló que cuando acompañó a su hermana a hacer el casting para "Roma" y le decían que ella también lo hiciera estaba insegura pero ahora luce segura, ocupada e inquieta por transmitir su mensaje, y ya no sólo a los niños, como la maestra de Xatliaco, que parecía estar en su futuro; sino como la vocera de una comunidad, la que integran las mujeres y la que forman las distintas etnias, que reclaman un lugar justo en la sociedad.

"El foco se puso debido a lo maravilloso que era la película y el trabajo que hicieron todos los que estuvieron involucrados en ella. En eso tuvo que ver ser un rostro diferente a lo que se veía. Pero como he dicho en otras ocasiones no era un rostro nuevo, todos hemos encontrado personas con esas facciones, siempre han estado ahí, simplemente que no se les daba esa visibilidad que se les está dando y ahora ojalá se les dé más" indicó.

Lo ha demostrado en diversos escenarios y lo hizo hace unos días en el Pacto Global México, la iniciativa de sustentabilidad que encabeza Martha Herrera (directora responsable de Negocio de Cemex) que busca hacer un llamado a las empresas para alinear sus estrategias y operaciones con los principios universales de derechos humanos.

"Hace rato me dijeron: 'Aguas con lo que deseas'. Tú deseaste eso, pero jamás te imaginaste que ibas a tener la oportunidad de educar a más personas, así que es lo que estoy haciendo ahorita, cumplir esa parte del sueño que tenía, y buscar la manera de que más personas se unan a las lucha de las mujeres, a la lucha de las comunidades indígenas, al rescate de las lenguas que es lo que nos hace tanta falta", declaró.

Ahí, teniendo como marco el azul turquesa del mar, la oaxaqueña fue contundente y pidió a los representantes de las empresas participantes que hagan "realidad la integración de mujeres, indígenas y homosexuales" a sus negocios y no sólo se vayan con la moda del término inclusión.

"Toda la gente que me ha apoyado es la que me impulsa, además de que soy como ellos, sigo siendo así, de ahí vengo, así que sé a qué dificultades nos encontramos cada día" sostuvo.

Tras su petición se dio tiempo de disfrutar el clima, que bromeó "ya me hacía falta porque soy morenita y estaba perdiendo mi color" y de compartir con M2 sus proyectos, entre los que destaca su intención de volver al cine y de echar a andar el programa Semilleros en su localidad.

