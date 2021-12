"Yo la apoyo", esposo de Galilea ante "romance" con narco Arturo Beltrán Leyva

Desde hace una semana la querida conductora, Galilea Montijo está en el hijo del huracán luego de que la periodista Anabel Hernández asegurara que supuestamente habían tenido una relación amorosa con el narco Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", pero Fernando Reina Iglesias, esposo de "La Gali" por fin rompió el silencio sobre las acusaciones que se han hecho en el libro "Emma y las otras señoras del narco".

¿FERNANDO REINA IGLESIAS APOYA A SU ESPOSA GALILEA MONTIJO?

Fue después de que Fernando Reina Iglesias tomara protesta como diputado federal en sustitución de Lázaro Jiménez Aquino, del PRI, cuando fue interceptado por una reportera de "En Shock Oficial" para hablar sobre su esposa Galilea Montijo.

Visiblemente molesto, el político Fernando Reina Iglesias trató de defender a su esposa Galilea Montijo ante las recientes acusaciones en su contra de presuntamente tener vínculo con el narcotráfico. Tras ser cuestionado sobre el libro de Anabel Hernández, el político dijo que la periodista tendrá que presentar todas las pruebas. "Me merece la opinión de que para escribir cosas hay que presentar pruebas. Que las presente, que las presente –las pruebas en contra de su esposa–", indicó Fernando Reina.

Asimismo, Fernando Reina dijo que él confía en su esposa y que la apoya en todo: "No tengo qué hablar de eso –de la demanda– Yo la apoyo en todo, confío en mi esposa cien por ciento", indicó el político que hoy cuenta con fuero.

Sobre la denuncia que presuntamente presentarán en contra de la periodista, el político adelantó que el asunto legal de su esposa lo está llevando Televisa. "-Sobre la demanda- eso lo ve Televisa... yo la apoyo", reiteró el esposo de Galilea Montijo.

Finalmente, Reina Iglesias cerró la entrevista con la declaración de que esos temas "no se toman en casa". Además, comentó que su renuncia al cargo anterior que representaba no había sido de forma abrupta, pues lo hizo conforme a lo que pide la ley. "Trabajando... no, abruptamente no, presenté la renuncia, como está en la ley", respondió el esposo de Galilea Montijo de forma cortante.

(Azucena Uribe)