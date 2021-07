Yolanda Andrade habló de su romance con Lorena Meritano y se disculpó con ella

El problema del que no está preparado para la verdad, no es problema mío que soy honesta, es problema del otro o de la otra persona que lo tendrá que resolver él o ella, nosotras hemos sido profundamente honestas y yo celebro cada día más la honestidad y la congruencia, y el que no le guste la verdad que mire para otro lado o que no mire, o que mire y que juzgue y no pasa nada que Dios los bendiga, yo duermo con la conciencia tranquila, remató.