Yolanda Andrade pide a Verónica Castro que regrese a la TV: "Me dolió mucho"

La conductora Yolanda Andrade hace unos meses reveló que se había casado con una actriz muy querida de México, unas semanas más tarde rompió el silencio y detalló que había sido Verónica Castro protagonizando el escándalo más largo de este año.

De acuerdo a Infobae, Yolanda Andrade se ha encargado de dar detalles sobre una supuesta relación amorosa entre ambas y Verónica Castro ha buscado desmentir en múltiples ocasiones, el nexo sentimental y hasta prefirió retirarse del medio del espectáculo para evitar el escarnio público.

Es así que tras varios meses de dimes y diretes, una de ellas hizo una petición como ofrenda de tregua.

La conductora de Yolanda Andrade abrió su corazón y confesó que le dolió mucho cuando Verónica Castro negó el tiempo que vivieron una linda historia de amor.

"En el momento que dijo que era ella la de la boda y después yo lo confirmé. Se nos salió (de las manos). Ella quiso negar algo que sí sucedió y a mí me dolió cómo se expresó de mi en Argentina, me dolió mucho porque no era así la onda", contó Yolanda Andrade ante las cámaras del programa "De primera mano".

"Era como un secreto y por mi amor y honestidad yo me tuve que quedar callada, pero también estaba hablando mi ex y no tienen nada que ver sus trofeos, ni su carrera ni nada", agregó la presentadora de 47 años.

Andrade habló del sonado retiro de la mamá de Cristian Castro y aseguró que lo hizo para perjudicarla, aunque sí aprovechó el espacio para hacerle una solicitud.

"Yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso para provocar que la gente me odiara y que dijera ´ay se va a retirar (por su culpa)´, imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida.

Yolanda Andrade también habló de la relación que sostiene con sus otras ex parejas, asegurando que con la única que tiene problemas es con la conductora de Big Brother: "A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas, estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso. En el caso de ella (Verónica Castro), pues es que estábamos bien, no sé qué pasó".

En agosto de este año comenzó el alboroto cuando la actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, reveló que se casó hace muchos años con una mujer muy exitosa, pero reservó su identidad sin saber que causaría un gran revuelo.

"Sí, me casé en Amsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas", respondió a su gran amiga y ex pareja Montserrat Oliver. Las especulaciones sobre con quien habría llegado al altar comenzaron y surgió en escena Verónica Castro.

El periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que durante muchos años los medios especularon que Andrade "primero fue novia de Cristian Castro y luego de Verónica". Así los versiones sobre un supuesto noviazgo y después una boda secreta corrió como reguero de pólvora.

Después Verónica Castro respondió: "Es una broma como las que hace siempre Yolanda, es una broma. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento".

"Con la pena, no me casé, nunca me casé. De broma me he casado varias veces, pero de verdad, no. Más que broma... Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso", reiteró la estrella de varias telenovelas mexicanas.

¡Yolanda Andrade le pide a Verónica Castro que regrese a la TV! #DePrimeraMano??: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/sZ7eBGKWLq — De Primera Mano (@deprimeramano) December 12, 2019

Andrade fue directa al asegurar que tiene pruebas de su versión y pronto reveló los detalles del supuesto romance. Además surgieron las voces de personas cercanas a la pareja que también aseguraron que existió el romance en el que también predominaron los celos y hasta la infidelidad.

Tras varias semanas de rumores y escándalo, Verónica Castro anunció su retiro de los reflectores después de 53 años como actriz con una publicación de Instagram y una canción de su hijo Cristian Castro.

"La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio. Y digo adiós a lo que tanto amé: mi profesión", señaló la ojiverde.

"Por 53 años entregué mi vida, con todo mi amor. Gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años quiero mi paz. ¡DLB!", continuó Verónica Castro.

auc