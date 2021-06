Yolanda Andrade revela que Luz María Zetina la acusó de acoso sexual

Yolanda Andrade reveló que Luz María Zetina con quien trabajó en "Netas Divinas", la acusó de acoso sexual y eso provocó que el produtor la corrieran del programa. Tras bambalinas hay muchos secretos o situaciones que pocas veces conocen los televidentes, una de ellas salió a la luz recientemente.

Fue durante una transmisión en vivo donde confesó la verdadera razón por la que tuvo que salir de "Netas Divinas".

De acuerdo con el relato, la presentadora recibió un llamado de atención por parte del director del canal, así como de la producción; hecho que le resultó un tanto extraño

Yolanda dijo que la verdadera responsable de su salida fue su compañera Luz María Zetina; y es que presuntamente la habría denunciado no solo por acoso sexual, sino casi "por abuso sexual", según narró durante una transmisión en YouTube.

En una amena charla entre amigas, Luz María Zetina, Sherlyn, Yolanda Andrade, Gloria Calzada, Isabel Lascurain y Consuelo Duval, contaron sus experiencias y "se dijeron sus verdades"; pero quizá la más fuerte de ellas fue la que confesó la conductora de "Montse & Joe".

"¿Abuso sexual?", Zetina dijo desconocer el incómodo evento

"Tenemos el porqué me corrieron por tu culpa... Luz María Zetina", dijo Andrade, quien narró que el ex productor Eduardo Clemesha la llamó para hablar sobre una situación que vivió con Zetina; a lo que la presentadora se preguntó qué habría causado la molestia.

"¿Qué hice que ella no me dijo como para que fuera a la dirección?, qué poca madre de esta vieja que no me dijo (...) me sentí mal contigo (Zetina) la historia fue que (dijeron) yo entré a su camerino (de Luz María), la acosé sexualmente y quise abusar sexualmente de ella", contó en el video.

Todo parece indicar que el momento incómodo ocurrió cuando Yolanda Andrade intentó besar a Luz María Zetina, pero al parecer esto no le agradó ni a Luz, ni al productor, pues ambos buscaron la forma de sacar a Yolanda de la emisión por la situación que se presentó.

(Imelda Téllez)