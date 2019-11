Yolanda Andrade rompe el silencio, confesó que le fue infiel a Montserrat Oliver con Verónica Castro

La conductora Yolanda Andrade rompió el silencio y admitió que le fue infiel a Montserrat Oliver con la actriz Verónica Castro.

De acuerdo a Soy Carmín, Yolanda Andrade realizó la revelación durante una entrevista que le realizó Joaquín López Dóriga.

De esta manera Yolanda Andrade vuelve a encender la controversia de su relación con la famosa actriz, quien ha optado por retirarse de la vida pública.

En la entrevista Joaquín López Dóriga hizo todo tipo de preguntas, Yolanda Andrade aseguró que tenían varios años de amistad y que estaba muy contenta de haber sido invitada al segmento.

Yolanda Andrade confirmó que había tenido una relación amorosa con Montserrat Oliver de 10 años y que además habían trabajado juntas por 19 años.

Asimismo Yolanda Andrade reveló que la relación amorosa con Montserrat Oliver había llegado a su fin tras una infidelidad de su parte con nada más y nada menos que Verónica Castro.

La gran revelación se dio en los primeros minutos de la entrevista y dejó atónito a Joaquín López Dóriga, quien por fin entendió por qué Yolanda Andrade pasaba tanto tiempo en su edificio, Verónica Castro era su vecina. Hasta serenata le llevó a Verónica Castro.

LOS DETALLER DEL TRIANGULO AMOROSO DE YOLANDA ANDRADE

La también actriz Yolanda Andrade habló brevemente de su relación con Verónica Castro, señaló que había sido muy bonita en su momento y que era una gran persona.

En lo que refiere a Montserrat Oliver, tras descubrir la infidelidad, vivieron un proceso de perdón y continuaron la amistad y la relación profesional.

Yolanda Andrade reveló que antes de su relación con Montserrat Oliver ella estaba casada con un hombre, pero que se divorció al darse cuenta de que estaba enamorada de Yolanda y entonces inició su relación de 10 años mientras que con Verónica Castro compartió cinco años de su vida.

YOLANDA ANDRADE Y SU OPINIÓM DEL RETIRO DE VERÓNICA CASTRO

Si bien, Yolanda Andrade no quiso hablar mucho del tema de Verónica Castro por respeto a ella y a sus seguidores, señaló que no debía retirarse al ser cuestionada por Joaquín López Dóriga, quien reveló que no vio la segunda temporada de "La Casa de Las Flores" por no contar con la presencia de Verónica.

Yolanda Andrade indicó que su vida personal y privada era punto y aparte de su vida profesional, por lo que Verónica Castro aún tenía mucho para dar a sus seguidores por su gran talento. Comentó que la boda entre las dos había sido algo simbólico.

Por ahora Verónica Castro no ha hecho comentarios al respecto. Desde que anunció su retiro de los escenarios, Verónica Castro ha estado dedicada a su familia. Se rumoró que su madre estaba delicada de salud y que ese había sido el motivo real de su despedida.

