Yolanda Andrade rompe el silencio para despedir a su medio hermano; fue a través de Instagram, donde la conductora escribió un emotivo mensaje para darle el último adiós a Rolando Andrade.

Ayer miércoles se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Rolando Andrade Almada, quien fuera medio hermano de la actriz y conductora del programa "Montse & Joe". El hombre de 38 años fue hallado con diversas lesiones por arma de fuego en la zona del pecho, por lo que de inmediato se abrió una carpeta de investigación e iniciaron las indagaciones correspondientes.

Fue Marilé Andrade, hermana directa de Yolanda, quien explicó que ninguna de las dos tuvo una relación cercana con su medio hermano.

No obstante, Yolanda Andrade decidió colocar en sus historias de Instagram, un emotivo mensaje de despedida para Rolando.

La conductora compartió una breve grabación y una fotografía referentes al deceso de su medio hermano. En el clip se aprecia una veladora al lado de un cuadro de la virgen de Guadalupe, mientras que en la imagen se ve a Yolanda abrazando a Rolando cuando ambos aún eran muy jóvenes.

"Amén", escribió la famosa conductora al lado de la última instantánea, que además musicalizó con la canción de Mariah Carey llamada "Butterfly".

El fragmento de la canción que se escucha al fondo de la publicación es: "Spread your wings and prepare to fly (Extiende tus alas y prepárate para volar)".

Así fue la emotiva despedida que Yolanda Andrade dedicó a su medio hermano Rolando Andrade Almada, aunque hasta ahora no ha hecho un pronunciamiento público sobre el triste acontecimiento.

Quien sí habló al respecto fue su hermana Marilé, quien también es media hermana de la víctima. La cantautora y conductora mencionó que el deceso generó gran confusión, incluso entre su familia, ya que primero se especuló que el fallecido había sido Rolando Andrade Gómez, pero finalmente se confirmó que Rolando Andrade Almada murió en su casa la mañana del pasado miércoles.

La noticia nos llegó por whatsapp, por todos lados... la verdad es que sí me gustaría aclarar es mi medio hermano, y que lamento muchísimo, muchísimo la pérdida, le mandamos las condolencias a su familia. Obviamente esta es una noticia que impacta a todos pero aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho. Yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida, entonces no teníamos una relación cercana para nada. De todas maneras nuestras condolencias a su familia, declaró en entrevista con el programa 'Venga la Alegría'.

La misma Marilé quiso marcar distancia en relación a lo sucedido y aclaró que recibió diversos mensajes lamentando el fallecimiento de Rolando, pero de su hermano directo y no de Rolando Andrade Almada, e inclusive vio en las redes sociales que se circulaban algunas imágenes relacionadas con su hermano directo, por lo que ella tuvo que salir a desmentir esas versiones.

Me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias por mi hermano Rolando y anda su foto por ahí circulando en las redes sociales, en los comunicados, en medios informativos y me duele porque causa una confusión tremenda (...) Fíjate que nosotros somos Andrade Gómez y ellos son Andrade Almada (...) La verdad es que ellos son otros tres hermanos entre ellos y no tenemos nada de relación, añadió.

Rolando Andrade Almada fue hallado con varias heridas de bala en el pecho en su casa en Culiacán, Sinaloa; de acuerdo con los primeros reportes, vecinos reportaron al 911 las detonaciones hechas desde la vivienda alrededor de las 09:00 horas del pasado miércoles.

Cuando las autoridades ingresaron a la casa se encontraron con el cuerpo de Rolando en una de las habitaciones, así como un arma de fuego de calibre .38. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, ni han explicado si investigan este caso como un suicidio o un homicidio.

(Imelda Téllez)