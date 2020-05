Yoshio en estado crítico, su esposa pide videollamada para saber de él

El trabajo que están haciendo es increíble, yo les reconozco el trabajo que hacen con mi esposo en específico, están dejando todo, no tienen turnos, a veces comen, a veces no. La doctora ayer pudo ir un rato a su casa y me hizo el favor de hacerme una videollamada para darme el parte médico y no hay nada más que agradecer porque están dejando todo su familia, su tiempo, su seguridad, todo, comentó.