Yoshio tiene pulmón colapsado, piden ayuda para conseguir Remdesivir

Yo por mi parte tengo amigos muy queridos en el sector salud y ellos me están ayudando a buscar el medicamento para Yoshio. Ojalá que puedan conseguirlo porque muchas veces los laboratorios no tienen abasto, sueltan una producción al mercado y en lo que sale otra hay que esperar cierto tiempo y ahora en bodega no hay nada, ese es el problema, hay que esperar a que lo resurtan, agregó la cantante.