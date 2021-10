"YosStop" abre cuenta en Instagram para dar voz a mujeres en prisión

Yosseline "N", conocida como "YosStop", abrió una cuenta en Instagram para dar voz y apoyar a mujeres en prisión, recordemos que la creadora de contenido continúa recluida en el en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por el delito de pornografía infantil y mientras sigue en proceso el caso de Ainara Suárez, decidió emprender un nuevo proyecto para apoyar a sus compañeras.

La yotutuber contó que abrió una cuenta de Instagram dedicada a compartir las historias y experiencias de otras mujeres que se encuentra reclusas.

El anunció lo dio por medio de una publicación en su perfil personal, en el que se cuestionó: "¿Hay algo peor que la cárcel?", lo que dio a pie a darse cuenta que cada persona atraviesa procesos diferentes.

¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido... y luego pasó esto, expresó.

"Una amiga tratando de consolarme me dijo: 'Ya no hay nada peor'; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir", agregó.

El perfil se llama "Unamujerenlacarcel", hasta el momento suma más de 24 mil seguidores y en la descripción nos indica: "Cuenta para darle voz a las mujeres en la cárcel, manda foto de tu carta contando tu historia a unamujerenlacarcel@gmail.com".

Cabe resaltar que tanto la cuenta "YosStop" como la nueva que se creó son manejadas por su novio Gerardo González, quien la ha acompañado en este proceso que está viviendo.

La joven ha estado en el penal desde junio de este año y está a la espera de que Fiscalía de Justicia de CDMX presente la investigación complementaria para saber si pronto habrá una resolución del caso.

(Imelda Téllez)