YosStop amenaza con demandar a YouTube: "De las empresas más horribles"

Explicó que ante la decisión no puede ser monetizado y que ya son meses los que lleva sin poder recibir dinero por sus videos creados (FOTO TOMADA DE IG @justyoss )

La influencer YosStop arremetió en contra de la plataforma de videos YouTube, tal parece que esta inconforme ya que dijo que está atentando con su libertad de expresión después de publicar contenido sorbe las celebridades que hicieron campaña a favor del Partido Verde en plena veda electoral.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GINNY HOFFMAN PODRÍA IR A PRISIÓN SI HÉCTOR "N" ES DECLARADO CULPABLE ¿POR QUÉ?

La también actriz detalló que está inconforme con la plataforma de videos, pues aseguró que YouTube es "de las empresas más horribles y perturbadoras que hay"

Yoseline Hoffman afirmó que la página propiedad de Google no le permite monetizar sus videos, es decir, generar ingresos por concepto de publicidad, por lo que supuestmente le informó por un correo electrónico que no le permite usar sus diversos canales, como Los Yosscares, SoloSoyYo y SomosDos.

"YouTube es de las empresas más horribles y perturbadoras que hay: estan prohibiendo la libertad de expresión. Justo un día de después de que subí el vídeo de los influencers vendidos a la política me mandaron este correo donde dice que estoy restringida de YouTube y que tengo prohibido usar cualquiera de mis canales", afirmó la influencer.

Asimismo, YosStop agregó que la plataforma de YouTube le "amenazó" ya que, si crea otro canal en dicho servicio, le cerrarían sus cuentas existentes.

La influencer aseveró que desde hace varias semanas ya no recibe ingresos por concepto de la monetización de sus videos más recientes, aunque asegura que el servicio sí genera ingresos de contenidos publicados hace 10 años.

"Básicamente a partir de este mes, ellos pueden lucrar con tu contenido y no pagarte absolutamente nada y eso es lo que están haciendo con mi trabajo de hace más de 10 años. Ellos están monetizando y lucrando y no me están pagando absolutamente nada", aseveró Yoseline.

Recordemos que la joven influencer fue denunciada luego de que presumía tener un video donde violentaban a una joven menor de edad de nombre Ainara, señaló que buscará orientación legal porque a su parecer, YouTube viola sus derechos humanos.

YouTube responde a YosStop

La plataforma YouTube respondió a las acusaciones de YosSto con un comunicado en donde señala que efectivamente suspendió la monetización de los contenidos de la influencer. En un mensaje dirigido al portal Merca 2.0, la plataforma agrega que tomó esta acción ya que la ínflense no cumplió con las políticas de responsabilidad de los creadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BELINDA INTERRUMPE CONCIERTO DE CHRISTIAN NODAL PARA BESARLO EN PLENO ESCENARIO

"Si vemos que el comportamiento dentro y fuera de la plataforma de los creadores puede dañar a nuestros usuarios, comunidad, colaboradores o al ecosistema, tomamos acción para proteger a nuestra comunidad", señaló la página en su misiva.

FOTO TOMADA DE TRECEBITS

(Azucena Uribe)