YosStop enfrenta problema de salud por encierro: "Me siento triste y frustrada"

La influencer, Yosselin Hoffman mejor conocida como YosStop recientemente reveló que enfrenta un problema de visión que teme pueda ser irreversible debido a estar en la cárcel.

Como en otras ocasiones, el novio Gerardo González explicó en las redes sociales de YosStop que luego de estar cuatro meses en prisión, se siente muy asustada debido a que padece de visión borrosa.

Si bien el novio de la influencer especuló que podría ser un tipo de afectación transitorio en los mecanismos oculares debido a la duración e intensidad de actividades cercanas como la escritura o lectura, YosStop aseguró sentirse muy triste y frustrada.

"Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista", dijo Yosselin mediante un texto compartido por su novio. Detalló que no puede ver con claridad nada que este a más de dos metros de distancia "ni adentro de la celda, ni afuera". "¿En qué momento se me deterioró la vista?".

"Al parecer estar encerrada más de 4 meses es suficiente para dejar de ver bien. No me di cuenta hasta que ya era muy evidente. Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé.¡Qué ironía! La cárcel "me abrió los ojos" en muchas cosas, pero me hizo dejar de ver bien", expresó.

Recordemos que YosStop recibió prisión preventiva oficiosa el pasado mes de junio por el delito de pornografía infantil.

En marzo pasado, la joven Ainara "S" denunció a un grupo de jóvenes y a la youtuber conocida como YosStop o Yoss Hoffman, por violación equiparada y pornografía infantil.

El 25 de mayo de 2018, cuando Ainara era menor de edad (tenía 16 años), acudió a una fiesta donde se consumieron bebidas alcohólicas dando como resultado que la adolescente tuviera una alteración de los sentidos. En el lugar, un grupo de jóvenes introdujeron una botella de champagne en la zona genital de la víctima mientras ella estaba en estado de ebriedad. El video del delito fue compartido por YosStop.

