"YosStop" prepara proyecto con sus compañeras de Santa Martha Acatitla

Son millones de historias que aún no se han contado o que no nos hemos enterado. Algunos dirán lo típico que es que "ves las cosas desde tu privilegio" pero no es correcto. Más bien no vemos las cosas por nuestra inconsciencia. ¿Cómo ver más allá de tu burbuja o tu círculo?...La única manera es saliendo de ahí, conociendo personas con las que tal vez jamás habrías platicado.