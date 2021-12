"YosStop" publica el VIDEO de su disculpa pública para Ainara Suárez

Sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hechos ni el contexto, me atreví a calificar los que te había pasado la noche del 25 de mayo del 2018. Dije que te vendiste por cigarros, que era una prostituta, una pendeja, dando cosas por sentadas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía alguna y no me puse a pensar en lo que podría haber detrás.