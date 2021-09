YosStop reflexiona sobre el enojo desde prisión: "Antes vivía encabronada"

La youtuber, YosStop mando un fuerte mensaje desde prisión, aclaró como se encuentra emocionalmente, reflexionó sobre el enojo y cuál es la relación con esta emoción que por años la acompaño.

REVIVEN VIDEO DONDE INÉS GÓMEZ-MONT Y GALILEA BROMEAN SOBRE SER ARRESTADAS

Recordemos que Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop se encuentra detenida en prisión preventiva en Santa Martha Acatitla tras ser acusada de pornografía infantil en el caso de Ainara Suarez.

A través de su cuenta de Instagram, YosStop se volvió a posicionar sobre la situación que actualmente enfrenta. Aseguró que no tiene enojo ni sentimientos negativos a pesar de saber que su situación no es tan justo.

¿YosStop vive enojada?

En el largo texto, YosStop describió lo que siente dentro de prisión. Aseguró que muchas personas están enojadas por lo que está viviendo, pero que ella aprendió a liberarse del enojo.

"Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿Cómo se sentirían? Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿De dónde viene el enojo? Básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones", escribió la famosa.

En este sentido, YosStop resaltó que no tiene resentimiento ni rencor, pues sólo es veneno para el alma.

"Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son 'veneno puro para el alma'. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, hoy me siento menos enojada", indicó.

YosStop pide a seguidores que eliminen el enojo

Finalmente, Yosseline Hoffman reconoció que antes vivía "encabronada", algo que asegura fue desperdiciar su tiempo. Por ello, pidió a sus seguidores que vivan sin este sentimiento:

"Antes me la vivía 'encabronada' por cualquier tontería y podía pasar el día entero de malas por algo insignificante. Hoy me doy cuenta de las estupideces a las que les di importancia y de lo mal que pasaba mi tiempo enganchado en una emoción de enojo pudiendo experimentar la vida desde otra perspectiva.

GLORIA TREVI RESPONDEN MEDIANTE VIDEO A DENUNCIA DE LA UIF POR EVASIÓN Y LAVADO

"Así que hoy los invito a que si se sienten enojados por cualquier razón detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse, no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida, dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano, pero el punto es que no te quedes ahí", escribió YosStop.

(Azucena Uribe)