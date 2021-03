YosStop se lanza contra feministas y las llama "movimiento hipócrita"

La youtuber mexicana, YosStop, rompió el silencio tras la reciente acusación y denuncia legal en su contra por presuntamente almacenar pornografía infantil tras el caso de Anaira. La influencer explotó contra algunos colectivos feministas y los tachó de ser "movimientos hipócritas" pues según dijo auque se dicen "sororas", la han atacado con gran saña sin tomar en cuenta que ella también es una mujer y sin conocer o exponer las verdaderas razones de fondo.

En la grabación, YosStop explica que su canal es de crítica social. Así que según explica, ella sólo se enfocó en criticar la pelea física contra Ainara y aseguró que jamás almacenó o mostró la agresión sexual.

Admitió que estuvo mal referirse de la manera en la que lo hizo sobre el caso, pero que ha cambiado, pues no es la misma de antes.

No voy a negar que tengo videos en el pasado en donde lo que digo es pesado, es crudo y mis palabras a veces podrían interpretarse como crueles. A eso hay que sumarle las groserías, por las que muchas personas se pueden ofender fácilmente, sin embargo yo no soy la misma de hace un año, tres o 10. Uno va evolucionando y mi contenido ha ido evolucionando junto conmigo, dijo la influencer.

Sin embargo, aclaró que hay algunas cosas que sigue pensado, aunque quizá hoy en día las diría de distinta manera:

Hay cosas que sigo pensando pero ya no lo diría así, lo diría diferente. Algunas cosas que he dicho pueden entenderse como políticamente incorrecta, añadió.

En este sentido y tras las severas críticas en su contra por parte de colectivos feministas, YosStop expresó que hay malas intenciones en su contra y que están dañando su imagen:

Sólo buscan publicidad, evidentemente, además de dañarme mediáticamente, de dañar mi imagen, me parece mucha casualidad que fueran a hacer su denuncia y al minuto le tomaron la foto y la subieron a las redes sociales, ¿con el propósito de qué? Está clara la cizaña y bajas intenciones que esto conlleva. Una denuncia mal escrita, sin pies ni cabeza, expresó YosStop.

Además, las catalogó como hipócritas e incongruentes. Además de que pidió que las miradas se dirijan a los agresores:

¿Movimiento noble? Movimiento hipócrita, atascado de mujeres incongruentes. ¿Con qué cara representan a las mujeres utilizando mi cara como su panfleto de una violación? Y que casualidad que lo hicieron días antes del día de la mujer.

Me pregunto, ¿y la cara de los agresores? ¿Dónde está los que le hicieron tanto daño a esta persona? ¿Dónde están los que grabaron su video y lo hicieron virtual? ¿Dónde están? Quien sabe, eso no importa. Lo que importa es esta, esta figura pública para darle la atención. A ellos no los comparten. Los agresores no son importantes, al menos no para ellas. Porque la importancia me la están dando a mi, agregó la youtuber en su canal de YouTube.

"¿Por qué todos hablan de mi en lugar de ellos? ¿Qué tiene la sociedad? ¿Se dan cuenta de lo mal que están? Ellos solitos desvirtúan su movimiento, y no me refiero a todas las feministas, me refiero a estos colectivos que se atrevieron a poner sus logos para darse publicidad con ese caso. A pesar de esto hay muchas feministas que están de mi lado, que me apoyan, que ven lo que se está haciendo con mi imagen. Lo que están haciendo es vil, es bajo", expresó visiblemente molesta.

Finalmente dijo que jamás se burló de la víctima y que aunque lo que están haciendo es "ilegal" confía en las autoridades para resolver este caso:

Lo que hicieron es ilegal, subieron una denuncia que todavía no procede utilizando mi nombre, mi imagen completa, es ilegal, eso sí es ilegal. Lo subí en 2018, y en 2020 ella subió un video de que me burlé de su violación. Mi video no se trata de eso, no me burlé de eso jamás porque nunca estuvo en el contexto.

Yo nunca dije su nombre completo, ella solita salió a darse publicidad de que era ella la del video. ¿Saben qué pasó? Que nunca me mandó su denuncia porque nunca existió hasta apenas hace menos de una semana y me utilizó a mi como su publicidad, externó Yoss Hoffman.

"Yo confío en que las autoridades se van dar cuenta de lo absurda que es esta situación en la que me embarraron. Pueden investigar qué es lo que realmente pasó. Es un tema personal y político detrás de esto... Ustedes me conocen, no soy chueca ni mentirosa. Soy honesta, recta y transparente, la más transparente de YouTube", finalizó.

(Imelda Téllez)