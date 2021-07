YosStop será maestra de yoga en la cárcel: "Encontró áreas de oportunidad"

Yo a Yoseline no la conocía, de hecho, no la seguía ni mucho menos. No consumo el material que ella hacía, pero los abogados de Yoseline, uno de ellos es patrono de ´Reinserta´ y me pidieron este acercamiento. Ella está optimista, está muy bien, confía en que esto se va a solucionar, dijo en entrevista para "Ventaneando".