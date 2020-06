YouTube censura video de Bárbara de Regil y "El Escorpión Dorado"

Yo siento que no es ninguna agresión, que no es nada mala onda, lo dijo inclusive una mujer a otra mujer...yo siento que no hay una agresión. A mi no me corresponde decir cómo alguien se puede sentir por algo, eso no me corresponde a mí es exclusivo de la otra persona, cuando una persona se siente mal por algo no importa lo que tú sientas importa lo que sintió esa persona.