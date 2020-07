Youtubers revelan cuánto dinero ganan al subir sus videos a YouTube

Yo creo que los pequeños (youtubers) ganan menos. Lo estoy viendo ahorita que le abrí un canal (de YouTube) a mi mamá. Ella desde el día uno me decía ´¿Cuándo cobro?´. Y yo así de: es que no es tan fácil. No es de que subas un video y ya vas a ganar. Es todo un proceso de meses. Le está yendo bien, no llega a las 100 mil visitas, entonces es una youtuber pequeña. Apenas ganó sus primeros 3 mil pesos. Hay que ver cuánto va a ganar el siguiente mes.