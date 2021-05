Yuri confiesa las terribles secuelas de la covid-19: "Tuve que usar pañal"

La cantante Yuri abrió su corazón durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda donde reveló los terribles y bochornosas que son las secuelas de la covid-19, como lo es utilizar pañal.

Recordemos que Yuri dio positivo a coronavirus en el mes de diciembre donde incluso la llevó a usar pañal.

"En diciembre tuve muchas diarreas, casi casi me hacía popo donde cayera. En mi último video me acuerdo que me prestaron un Versachazo (Versace) divino, no pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, '¿señora, pero qué le paso?, Tengo secuelas de Covid', porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal", contó Yuri sobre las secuelas del coronavirus.

Yuri detalló que, en septiembre del año pasado, mientras formaba parte del panel de jueces del programa "¿Quién es la máscara?", contrajo el virus mortal.

También detalló que fue por Juanpa Zurita y él les contagió el virus porque entre ellos tenían mucho contacto por la dinámica del programa.

Después de que Juanpa diera positivo le siguió Consuelo Duval, Omar Chaparro y ella; pero que más allá de un día de fiebre, otro de dolor corporal y dos noches de tos, su padecimiento no fue a más, los problemas vinieron tres meses después.

También detalló que él único que no dio positivo fue Carlos Rivera ya que él era más mesurado y respetaba la sana distancia.

"Las secuelas me dieron muy feo, se me olvidan mucho las cosas, se me borra el cassette muy feo, o me entran unas tembelequeras (temblores), pero veo que eso va pasando... muchas ansiedades, el cabello se me caía a borbotones, no de raíz sino se me quebraba, ahorita gracias a Dios me ha crecido bastante, estoy tomando unas vitaminas espectaculares que me dio mi dermatólogo, por el virus te chupa todas las vitaminas que puedas tener, por eso queda uno muy débil".

Asimismo, Yuri aseguro que la pandemia le ayudo a conocer sus limitantes, pues probó nuevos roles que por su carrera no había experimentado, como el de ser ama de casa y mamás de tiempo completo, así que dio gracia a este duro episodio que esta viviendo el mundo entero.

(Azucena Uribe)