Yuri, Danna García y otros famosos que padecen las terribles secuelas del covid

Desde el inicio de la pandemia del covida-19, fueron varios los famosos que tuvieron que enfrentaron momentos difíciles tras haber dado positivo a coronavirus; ahora, después de un año, celebridades como la cantante mexicana Yuri, la actriz colombiana Danna García y la estrella estadounidense Gwyneth Paltrow, en entre otros, siguen padeciendo las terribles secuelas del mortal virus.

EL CASO DE YURI

La cantante mexicana Yuri reveló esta semana que, después de haberse contagiado de covid-19 hace cerca de un año, aún sufre las secuelas provocadas por la enfermedad.

La intérprete de "Maldita primavera" confesó que había sido diagnosticada con disautonomía, una rara condición que provoca entre otras cosas un aumento incómodo y rápido de los latidos del corazón cuando el paciente intenta realizar cualtquier tipo de actividad.

Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me (lo) detectaron (...) me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil, le dijo al programa ´Hoy´

Digo:, 'oye, si yo voy a estar así, y mi calidad de vida no es tan bonita, ay, Señor, ¡pues llévame!'. Claro, en ese momento dices '¿cómo que llévame?', tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero sí llega un momento que sí te desesperas, definitivamente, relató la cantante.

¿Pero de qué se trata exactamente esta condición que afecta la salud de la cantante y que ha sido detectada en muchas otras personas que sufren la llamada covid prolongada o de larga duración?

La disautonomía es un término general que engloba a distintas afecciones que comparten un problema de base común: el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA).

El SNA (compuesto por el sistema simpático y parasimático) controla las funciones automáticas del cuerpo -aquellas sobre las que no tenemos control- como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la dilatación de las pupilas y la temperatura, entre otras.

EL CASO DE DANNA GARCÍA

La actriz colombiana Danna García, se contagió del virus en 2020, luego de que en el mes de enero de dicho año también se contagiara del dengue. Y aunque la actriz pudo superar la enfermedad en tres oportunidades, las complicaciones le dejaron varias secuelas.

García aseguró que sufrió incluso de pérdida de la memoria. "Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice: ´Apréndete todos los días unos versos de un poema y luego yo te los pregunto´. Me ha servido mucho porque para grabar necesito buena memoria", señaló.

Desde entonces, la actriz ha venido compartiendo reflexiones con sus seguidores a través de las redes sociales, mostrando el proceso que ha tenido que llevar para superar la enfermedad. Incluso, recientemente Danna García confirmó a través de un video, que aún se encuentra en terapias respiratorias en cámara hiperbárica.

EL CASO DE GWYNETH PALTROW

Gwyneth Paltrow quien ha hablado sobre la enfermedad y las secuelas de larga duración que le han quedado.

La actriz Gwyneth Paltrow ha hablado sobre la enfermedad y las secuelas de larga duración que le han quedado en "Goop", su web de lifestyle, en el que explica:

Tuve covid-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental como secuelas. En enero, me hicieron algunas pruebas que mostraron niveles realmente altos de inflamación en mi cuerpo. Así que recurrí a uno de los expertos más inteligentes que conozco en este campo, el médico de medicina funcional Will Cole. Después de ver todos mis análisis, me explicó que este era un caso en el que el proceso de curación iba a ser más largo de lo habitual, explica.

Según Paltrow, tras recuperarse del virus se ha centrado en cuidar su alimentación y su cuerpo, y para ello ha apostado por una dieta cetogénica y plant-based suprimiendo el consumo de azúcar y alcohol.

Las secuelas del covid-19 pueden ser horribles y suponer como es en el caso de la actriz Bárbara Rey un auténtico calvario. La artista todavía no se ha recuperado de las secuelas que le ha dejado el virus y cómo su propia hija ha expresado públicamente sufre una dermatitis por todo el cuerpo y continúa con la falta de fuerza y cansancio que te deja el coronavirus.

Pero Bárbara no es la única famosa que todavía está luchando contra las secuelas del temido covid persistente. La soprano Ainhoa Arteta no podía caminar "se me han inflamado las venas de dentro de las rotulas de los huesos" y Nerea tose cada dos minutos. Un fallo sistemático que los doctores achacan a un posible error en el celebro provocado por el virus. También conocimos el caso de Eugenia una mujer intelectualmente muy activa que actualmente y debido al covid no puede leer un libro.

(Imelda Téllez)