Yuri entra en crisis por cuarentena: "Si no trabajo no como"

La cantante Yuri compartió un video en donde detalló que vive momentos de angustia y desesperación a raíz de la contingencia por el coronavirus, sobre todo porque su economía se vió afectada luego de la cancelación de sus conciertos.

De acuerdo a El Imparcial, Yuri sostuvo que su economía se ha visto mermada tras las cancelaciones de sus conciertos y además muchas familias también subsisten gracias a su trabajo en el medio artístico.

"He tenido a veces momentos de desesperación porque muchas familias viven de mí, mis músicos, toda la gente que hace posible mi espectáculo, pues no tiene trabajo al igual que yo, vivimos de la música, no soy hija de ricos, yo trabajo, y si trabajo como, y si no trabajo no como, no tengo una herencia".

Asimismo, Yuri contó que luego de la pandemia muchos de sus shows fueron cancelados y hasta este momento no tiene claro cuándo podrá regresar a trabajar.

"Claro que estoy preocupada, porque todos los conciertos de mayo, junio y julio están cancelados, y otros se pospusieron para el año que viene, y otros ya no existen, yo no sé qué va a pasar, no sé hasta cuando voy a cantar y si se logren los conciertos que vienen".

Otra de las confesiones que Yuri realizó a sus fans fue que esta situación la ha orillado a comer de más. "No sabemos qué va a pasar, y claro que me preocupo y claro que me han entrado ansiedades, hasta de comer, me como hasta lo que hay en el paso, si no me como a mi hija porque no me entra, pero sino me la como también".

Por último, la cantante aseguró que contaba todo esto porque luego de todas estas angustias lo que ha hecho es aferrarse a su fe y tratar de sobrellevar esta situación junto con su esposo.

(Azucena Uribe)