Yuri estalla contra Gustavo Adolfo Infante y lo llama "chismoso"

Gracias Yuri por el mensaje tan lindo que mandas pero la gente que me conoce sabe que no me monto a mi macho y que dije ´A no sí lo...´ Si lo dije ayer es porque tengo la certeza de que Yuri tiene coronavirus. Ella, Consuelo Duval, Omar Chaparro y Juanpa Zurita. (...) Y lo que pasa es que en esa empresa de televisión quieren tapar el sol con un dedo, hay muchas personas que tienen coronavirus. Es una pena y la empresa no quiere que lo digamos.