Yuri revela que covid-19 le provocó alopecia: "Ya no tengo pelo"

Yuri confiesa que usa peluca para ocultar las secuelas de covid-19: "Ya no tengo pelo" (FOTO TOMADA DE IG: @oficialyuri)

Yuri es una cantante multifacética no solo en la música, también en su estilo, le gusta romper estereotipos con sus looks, puede pasar de una larga cabellera hasta un corte fresco y moderno, pero en los últimos meses se ha visto en la necesidad de usar peluca no por montar un espectáculo, sino para ocultar las secuelas que le dejó la covid-19, revelo que su lucha contra el nuevo coronavirus le provocó alopecia.

El pasado 18 de febrero Yuri se presentó en los Premios Lo Nuestro como conductora de la premiación, la veracruzana impactó al lucir como toda una diva, la cantante de 57 años cambió en diversas ocasiones de outfit. Al llegar Yuri optó por un vestido de la diseñadora dominicana Giannina Azar, que sin duda robó las miradas, con un peinado recogido. Al pasar la noche Yuri lució una cabellera rubia larga y abundante para después cambiar por un peinado liso y corto platinado.

Sin embargo, Yuri tuvo que usar pelucas durante esta entrega de premios, pues confesó que una de las secuelas que le dejó la Covid-19 fue alopecia.

El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar porque ya no tengo pelo. Mi esposo ya está calvo, gracias, gracias Covid, mencionó la cantante en una entrevista con Telediario.

¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en los Premios Lo Nuestro, mencionó Yuri en una entrevista con varios medios de comunicación.

Yuri también ha mencionado que además de la alopecia ha tenido diversas secuelas de Covid-19 como taquicardias, y ataques de ansiedad por la noche. Pero en cuanto a la caída del cabello, Yuri destacó que actualmente ya no se puede peinar por que tiene muy poco cabello.

Sí, claro. El virus te tira el pelo. Definitivamente el Covid te lo tira, expresó la intérprete de exitosos temas como "Maldita primavera", "Una mentira más" y "Ella más que yo".

YURI, EN TRATAMIENTO

La también conductora contó que ya se encuentra en tratamiento con especialista para evitar la pérdida de su cabello:

Son unas vitaminas que me mandó el dermatólogo en polvo y luego son vitaminas en pastilla. Son como tres etapas, afirmó la cantante.

Con información de Publimetro.

(Aline Núñez)